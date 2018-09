Uzslavē no vismazākā līdz lielam

Atslēgvārdi sakoptākais nams | konkurss

"Estēts sirdī, jā, noteikti," atzīst SIA "CTB" valdes priekšsēdētājs Gatis Zvirbulis, vakar saņēmis pašvaldības balvu par sakoptību Cukura ielā 38a. Šeit uzņēmums uzbūvējis biroja ēku, kuras arhitektūra jau guvusi atzinību valsts mērogā, un ap jauno namu iekārtota plaša un teicami uzturēta apstādījumu teritorija.

Šogad Liepājas sakoptāko ēku konkursā ievērību vairāk guvuši jauni un atjaunoti nami – no miniatūra romantiska kioska Jūrmalas parkā – līdz vairāku miljonu eiro vērtajai "CTB" ēkai. "Tā ir mūsdienu arhitektūras neierastas formas objekts, kas liecina par jaunievedumiem pilsētvides telpā, savdabīga ekspresija parādās – tas ir tas, ko arhitekti parasti ļoti augstu novērtē," teic pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns, "Mūsdienu sajūta te ir notverama, vēl jo vairāk, ņemot vērā to, ka tā ir industriālā teritorija." Ēkas un teritorijas labiekārtojuma projektā uzņēmējs ļāvis izpausties arhitekta Andra Kokina idejām, bet G. Zvirbulis izteicis arī pats savas apstādījumu vēlmes no rododendriem līdz "saviem mīļākajiem kokiem priedēm", ņemti vērā arī Blīdenes stādaudzētavas speciālistu padomi. Tepat blakus ir gan "CTB" ražotne, gan akciju sabiedrības "UPB" dzelzsbetona rūpnīca. Vide šeit ir diezgan agresīva, gaiss putekļains, atzīst "CTB" ēkas pārvaldnieks Pēteris Zudavs. Tādēļ svarīgi gan tas, ka jaunā ēka sargā telpas no pieputēšanas, jo tajā darbojas piespiedu ventilācijas sistēma ar vairākiem filtriem, gan nozīmīga ir nesen izveidotā zaļā teritorija, kuru sargā ātraudzīgo tūju dzīvžogs, sastādīti bērzi, sarkanās kļavas, priedes. Izveidotas arī ar koku stādiem apstādītas nelielas zaļās salas ražošanas teritorijā, bet nākamgad pie jaunās ēkas vēl ierīkošot soliņus un velosipēdu stāvvietas. Īpašums Cukura ielā 38a ir 2,1 hektāru liels, jaunbūve un apzaļumotā teritorija aizņem apmēram 7000 kvadrātmetru – aplēsis pilsētas izpilddirektora vietnieks Didzis Jēriņš.

Galvenajam arhitektam ir arī gandarījums par vismazāko objektiņu – par Irinas Dmitrijevas kiosku pie Gulbju dīķa, kur tirdzniecības vietas ideja attīstījusies (ne bez Vecliepājas arhitektes Guntas Šnipkes iesaistīšanās) no, "maigi sakot, vienkāršas" piekabes līdz namiņam, kurš iederas vēsturiskā parka vidē. Būvvalde lūgusi uzņēmēju izvērtēt vēsturiskās apbūves situāciju. "Bija vairākas emocionālas tikšanās," atzīst I. Kalns, "bet tas rezultējies pārsteidzoši labā projektā, kā tajā teicienā no neglītā pīlēna par gulbi." Kiosku projektējusi arhitekte Larisa Vardakova.

Konkursa laureāti tiek godināti ar sakoptākā nama zīmi – plāksnīti pilsētas karoga veidolā, ar pašu karogu. Šogad pašvaldība rūpīgajiem saimniekiem dāvina arī medus burku, pīrāgus un tulpju sīpolus Latvijas karoga krāsās.

Liepājas sakoptāko namu konkursa uzvarētāji 2018. gadā

Uzņēmējdarbībā

Hostelis "Pērlīte" L. Hikes ielā 3, SIA "Artis JP".

Tirdzniecības vieta Jūrmalas parkā pie Gulbju dīķa – kiosks, īpašniece Irina Dmitrijeva.

Biroja ēka ar teritorijas labiekārtojumu Cukura ielā 38A, SIA "CTB".

Daudzdzīvokļu mājas

Siguldas iela 13, SIA "Namu serviss APSE".

Kuldīgas iela 30, "Liepājas namu apsaimniekotājs".

Strazdu iela 14, biedrība "Strazdu 14".

Savrupmājas

L. Hikes iela 9, Svens Petersons.

Šķēdes iela 18, Dagmāra Bezļepkina.

Ziemeļu iela 20B, Judita Mumgaudiene.

Vēžu iela 3, Atvars Liepa.

E. Veidenbauma iela 7, Oskars Laimiņš.