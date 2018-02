Atslēgvārdi ietves | ziema | cietušie

Portālā vērsās lasītāja, kura pauda neapmierinātību ne vien ar ietvju tīrību mūsu pilsētā, bet arī par Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbu.

“Brīvības ielā pie tirdzniecības centra “Rietumu centrs”, iepretim ledus hallei, jau vairākas dienas nav tīrīta ietve,” stāsta liepājniece: “Esmu kājām gājēja. Un, lai uz netīrītās ietves nepakristu un negūtu traumu, mēs, kājām gājēji, esam spiesti pārvietoties pa veloceliņu.”

Kundze stāsta, ka jau svētdien rīta pusē zvanījusi uz Liepājas pilsētas pašvaldības policiju un ziņojusi par situāciju: “Solīja situāciju vērst par labu, taču pirmdien nekas nebija mainījies. Turklāt trīs Pašvaldības policijas darbinieki formās, ejot pa ielas otru pusi, nenotīrītajam posmam nepievērsa nekādu uzmanību. Iedzīvotājiem nav atlaides, ietvei pie īpašuma vienmēr jābūt tīrai, pretējā gadījumā – sods. Bet te piever acis.”

Noteikumi nosaka, ka ietvei pie īpašuma jābūt ne vien attīrītai no sniega un ledus līdz cietajam segumam, bet arī nokaisītai ar pretslīdes materiāliem. Par noteikumu izpildi atbildīgs īpašuma saimnieks.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Vārpiņš, jautāts, vai Pašvaldības policijā no iedzīvotājiem ir saņemta informācija par to, ka minētais ietves posms nav tīrīts, apstiprināja: “Februāra sākumā saņēmām informāciju par to, ka Brīvības ielā nav tīrīta ietve no Esperanto ielas līdz kanālmalai.”

“Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki sazinājās ar īpašniekiem, kuriem jāuztur kārtībā minētā pieguļošā teritorija,” viņš skaidro: “Informējām par nepieciešamību to izdarīt. Rezultātā minētais posms tika attīrīts no sniega.”

To, kam šajā vietā pieder īpašums un līdz ar to jātīra ietve, K.Vārpiņš neatklāj: “Nevaram izpaust konkrētus nosaukumus.” Taču norāda, ka tā ir kāda juridiska persona.

Pašvaldības policijā atzīst, ka salīdzināt situāciju ietvju tīrīšanas jomā šoziem ar iepriekšējām ziemām ir grūti. “Nevar īsti izdalīt un salīdzināt. Situācija ir vienmērīga,” tā Pašvaldības policijas pārstāvis.

Tāpat nevarot izdalīt, kurās vietās pilsētā un kas – privātpersonas vai juridiskās personas, vairāk grēko: “Vienīgais varu pieminēt to, ka Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas darbiniekiem nākas informēt īpašniekus, kuru pieguļošajās teritorijās ir izbūvētas ietves, ka tās ir jāuztur kārtībā.”

Kā liecina Pašvaldības policijas apkopotā informācija, 2017.gadā par ietvju neattīrīšanu no sniega noformēti 59 administratīvā pārkāpuma protokoli.

“2018.gadā uzsāktas 63 administratīvo pārkāpumu lietvedības par ietves neattīrīšanu no sniega un ledus, nenokaisīšanu ar pretslīdes materiāliem,” klāsta K.Vārpiņš: “70 gadījumos mutiski brīdināti īpašnieki par ietves neattīrīšanu no sniega, pēc kā ietve notīrīta - pārkāpums novērsts.”

Savukārt 74 gadījumos konstatēts, ka nav notīrīta no sniega ietve un atbildīgo personu nav iespējams pabrīdināt. “Līdz ar to, ja pārkāpums netiktu novērsts līdz nākošajai dienai, tiks uzsākta administratīvās lietvedība,” skaidro policijas pārstāvis un turpina: “Mutiski brīdinātas 12 personas par sniega mešanu uz brauktuves tīrot ietvi. Sastādīti 2 administratīvo pārkāpumu protokoli par sniega mešanu uz brauktuves tīrot ietvi.”

Tāpat uzsāktas 10 administratīvo pārkāpumu lietvedības par ēku jumtu neattīrīšanu no sniega un lāstekām vietās, kur iespējama to krišana, tādējādi apdraudot garāmgājējus. Bet 7 gadījumos īpašnieki brīdināti par ēku jumtu neattīrīšanu no sniega un lāstekām vietās, kur iespējama to krišana, pēc kā pārkāpums uzreiz novērsts.

“Īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ziemā sabiedriskās vietās nekustamā īpašuma teritorijas robežās nodrošina ietvju (izņemot veloceliņa daļu), brauktuvju un autostāvvietu, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietu, attīrīšanu no sniega un to kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem,” atgādina policijas pārstāvis.

Par šo noteikumu neievērošanu pārkāpējam piemērojams administratīvais sods – brīdinājums vai naudas sods. Maksimālais naudas sods, kādu uzliek par saistošo noteikumu pārkāpšanu, fiziskai personai ir līdz 350 eiro, juridiskai personai – līdz 1400 eiro.

Portāls jau informēja, ka sniega un ledus dēļ mūsu pilsētā cietis ievērojams skaits cilvēku – gūtas dažādas traumas, arī lūzumi.

