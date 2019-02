Atslēgvārdi nodarbinātības valsts aģentūra | nva | apmācības | pakalpojumi

Reģistrēto bezdarbnieku skaits 2019.gada februāra sākumā valstī bija 61951, no tiem NVA Liepājas filiālē – 3727. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) darbības mērķis ir īstenot valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.

Par to, vai mērķis tiek sasniegts, viedokļi dalās. Liepājnieki dalījušies ar saviem “bezdarbnieku pieredzes stāstiem”, prātojot, vai sistēma nav pārāk vienkārša.

Tests ģimenei un mūžīgie kursi

Lai palīdzētu iedzīvotājiem atgriezties darba tirgū, NVA var piedāvāt dažādus pakalpojumus, piemēram, aktīvos nodarbinātības pasākumus, mācību iespējas, karjeras konsultācijas, u.c.

Viens no pakalpojumiem ir arī e-apmācības, kur attālināti ir apgūstami divi mācību kursi – finanšu pratība un CV, motivācijas vēstules sagatavošana.

“Man tika piedāvāta izvēle – apmeklēt nodarbības uz vietas, vai arī konkrētā termiņā izpildīt testu par finanšu pratību, darba interviju, CV,” stāsta liepājnieks Alvis (vārds mainīts).

Tā kā vīrietis nav vēlējies apmeklēt NVA, viņš izvēlējies iespēju testu pildīt attālināti. “Man vispirms vajadzēja izlasīt teorētisko materiālu un pēc tam pildīt vairākus testus. Informācijas apjoms bija visai liels, tādēļ to tikai pārskatīju, jo zināju, ka drīzumā uzsākšu strādāt, tādēļ šīs tēmas man nebija aktuālas.”

Alvis sākotnēji centies testu izpildīt saviem spēkiem, taču, lai to ieskaitītu, bija nepieciešams pareizi atbildēt uz aptuveni 80% jautājumu. “Man nedaudz pietrūka, tādēļ ņēmu palīgā sievu, jo testu varēja pildīt atkārtoti. Tomēr bija arī pāris temati, kuros lūdzu savu bērnu palīdzību. Viņi neiepazīstoties ar teorētisko daļu testus nokārtoja uzreiz,” atminas vīrietis.

Ģimeni uzjautrinājis šis pārbaudes modelis, kur bez nekādas kontroles iespējams ar vairākiem mēģinājumiem kārtot testu. Tiesa, pildot testu vēlreiz, jautājumi nedaudz mainīti, taču tāpat tie gana bieži atkārtojušies.

“Protams, iespējams, kādam šīs apmācības var būt noderīgas, taču vai bezdarbniekiem nevajadzētu tiešām gūt iemaņas, kas palīdzētu atrast darbu, nevis pildīt šādus “ķeksīša” uzdevumus? Es priecājos, ka varu saņemt pabalstu, neieguldot lielus pūliņus, taču tas liek padomāt par šīs iestādes lietderību. Vai tiešām nevajadzētu būt kaut kādai kontrolei?”

Savukārt bezdarbniece Iluta (vārds mainīts) sākotnēji priecājusies par NVA piedāvājumu bezdarbniekiem, taču laika gaitā sapratusi, ka situācija tomēr nav tik rožaina. “Redzēju, ka pieejami lietvedības kursi. Es tiem pieteicos, jo šķita, ka tā ir lieliska iespēja. Diemžēl, gaidīju visai ilgi, jo nokomplektēt grupu tā arī neizdevās – pārāk maz bezdarbnieku. Tā vietā es apmeklēju karjeras konsultantu, veicu minimālu ieguldījumu, lai saņemtu bezdarbnieku pabalstu, kamēr atrodu sev darbu. Nu pati saviem spēkiem atradu darbu un kursus tā arī nesagaidīju,” atminas sieviete.

Klienta atbildība

NVA Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāvji portālam skaidroja, ka NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem ir pienākumi, tostarp patstāvīgi un ar NVA palīdzību aktīvi meklēt darbu un pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas nekavējoties sniegt priekšlikumus NVA individuālā darba meklēšanas plāna izstrādei; individuālajā darba meklēšanas plānā noteiktajā dienā ierasties NVA un uzrādīt normatīvajos aktos noteiktos dokumentus; piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos pasākumos, u.c..

"Bezdarbnieka pienākumu nepildīšana bez attaisnojoša iemesla ir pamats bezdarbnieka statusa zaudēšanai," informē NVA.

"Piedāvājot e-apmācības NVA klientiem, lai stiprinātu katra klienta individuālo finanšu pratību, NVA darbinieki sniedz skaidrojošu informāciju par e-apmācību, moduļa saturu un mērķi. Pirms pieteikuma reģistrēšanas klientam, ņemot vērā viņa sniegto informāciju, NVA darbinieks izvērtē klienta iespējas to izmantot un vienojas par izpildes termiņu.

Ņemot vērā, ka NVA klients un ikviens Latvijas iedzīvotājs e-apmācības moduli var apgūt tikai autorizējoties ar portāla Latvija.lv starpniecību, e-apmācības apguve ir paša klienta interesēs, par ko arī klients uzņemas atbildību. Ja klients izlasa un iepazīstas ar visu e-apmācības teorētisko materiālu, nevajadzētu būt problēmām ar sekmīgu testa izpildīšanu."

Jautāti, vai bezdarbniekiem ir motivācija ne tikai saņemt pabalstu, bet arī gūt zināšanas un rezultātā atrast sev piemērotu darba vietu, NVA pārstāvji atbild: "Kopējā situācija norāda uz to, ka bezdarbnieku motivācija noteikti nesamazinās. Vidējais bezdarba ilgums pēdējos divos gados vidēji samazinājies par 7%, bezdarbnieki ātrāk iekārtojas darbā. Tāpat, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, vērojams, ka samazinājies arī to bezdarbnieku īpatsvars, kuri nepilda pienākums – par 3% punktiem. No statistikas redzams, ka to bezdarbnieku īpatsvars, kuri pārtrauc apmācības līguma pārkāpumu dēļ, pēdējo gadu laikā arī būtiski nav mainījies."