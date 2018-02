-14 ! #море « парит « ,все в дымке , такая #красота кругом #доброе утро #моеутроначинаетсянескофе в #городгдерождаетсяветер домой пришла , -16 показывает , возле моря на 2градуса теплее #mymorningwalk#instamorning#walking#bsc#photo#photography#photoshoot#sea#balticsea#fromliepajawithlove#природа#февраль#зима#winter#goodmorning#goodlooking#nature#naturelovers

A post shared by Mарина .Liepāja , Latvia (@mamakocmoca) on Feb 21, 2018 at 10:22pm PST