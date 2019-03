Atslēgvārdi vakara (maiņu) vidusskola | 8.vidusskola | izglītības komisija | izglītība | skolu apvienošana

Vakara (maiņu) vidusskola ir likvidējama un pievienojama 8. vidusskolai, kura no jaunā mācību gada pārņems vakarskolas izglītības programmas – tā vakar, 12. martā, nolēma Liepājas domes Izglītības komisija. Komisijas darba kārtībā šis jautājums bija ierindots papildus. Rīt to plāno izskatīt arī domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē.

Šāds lēmums nepieciešams tādēļ, ka Liepājas 8. vidusskola drastiski zaudē skolēnu skaitu gan sākumskolas, gan vecākajās klasēs – komisijā ziņoja Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere. "Taču 8. vidusskola atrodas ļoti lielā mikrorajonā, kurā tā būtu saglabājama, un skolai audzējama kapacitāte." Pēc viņas teiktā, skolai ir problēmas izveidot gan 1., gan 10. klasi. Pašlaik ir tikai 52 skolēni 10. – 12. klasēs, pēc pilsētas domes informācijas. Kopējais skolēnu skaits ir 577. Turpretī vakarskolā – 302 skolēni.

8. vidusskolu pašvaldība plāno stiprināt, sperot vairākus soļus. Bērnudārza "Mazulītis" piecus un sešus gadus veco audzēkņu grupiņas vēlas pārvietot uz 8. vidusskolas ēku, lai, no vienas puses, atbrīvotu vietas bērnudārzā citiem rindā gaidošajiem bērniem, no otras puses, lai veicinātu to, ka uz skolu pārcelto grupu bērni, iespējams, ar laiku kļūtu šeit par pirmklasniekiem. Pašlaik te uz 1. klasi nākamajā mācību gadā pieteikti tikai 25 bērni, turklāt abās valodu plūsmās. Iespējams, ka būs jāveido viena klase ar latviešu mācību valodu, pieļāva K. Niedre-Lathere. Piecus un sešus gadus veco bērnu izvietošanai skolas namā noskatīts ēkas viena spārna pirmais stāvs ar atsevišķu ieeju. Nedaudz vēl uzlabojot telpas, šeit būtu izvietojamas pilnas dienas grupiņas, kurās vecāki savas atvases varētu uzticēt tāpat kā bērnudārzā, no rīta līdz vakaram.

Turklāt 8. vidusskolas 5. – 9. klasēs varētu ieviest jūras zinību programmu, kuru ir sākuši apgūt bērni internātskolā. To šovasar likvidēs, vecākiem būs jāizvēlas saviem bērniem kāda cita skola. Taču jūras zinību programma "sevi pierādījusi kā labu" un būtu turpināma – uzskata Izglītības pārvaldes vadītāja.

Savukārt vakarskolēni 8. vidusskolai sagādātu nepieciešamo skaitu, lai 10. – 12. klases tajā nebūtu jāslēdz. Šajā mācību gadā vakarskolā ir 269 vidusskolēni. K. Niedre-Lathere arī norādīja, ka vakarskolas ēkai Raiņa ielā ir jāremontē pagrabstāvs – ja mācības šajā ēkā turpinātu, remontam vajadzētu 105 tūkstošus eiro, naudas pašvaldībai neesot.

Par abu skolu pārmaiņu plāniem informēta skolu vadība, bet vecāku informēšana vēl "tiks organizēta". K. Niedre-Lathere uzsvēra, ka te "nav runas par sasteigtu lēmumu, jo mēs iekļaujamies sešos mēnešos, sarunas ir uzsāktas ar iesaistītajām pusēm, un vasarā var paveikt visu, lai skola var pārvākties".