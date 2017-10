Valsts policija rīkos kravas automašīnu riepu protektoru pārbaudes

Atslēgvārdi kravas automašīnas | pārbaudes | protektori

Lai pievērstu kravas automašīnu vadītāju uzmanību transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa nozīmei, laika posmā no 3.oktobra līdz 8.oktobrim, Valsts policija rīkos masveida pārbaudes. Kā portālam pastāstīja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas Vecākā speciāliste Ance Rozīte to laikā likumsargi īpašu uzmanību pievērsīs riepu protektoru atbilstībai likumā noteiktajām prasībām.

Izvērtējot Valsts policijas apkopotos statistikas datus un ņemot vērā ceļu satiksmes negadījumu analīzi, nākas secināt, ka, iespējams, neatbilstoša kravas automašīnu tehniskā stāvokļa, tai skaitā riepu protektoru neatbilstības dēļ, līdz šā gada oktobrim notikuši 25 ceļu satiksmes negadījumi. Četri no tiem - ar cietušajiem. Tāpat divos negadījumos, kuros, iespējams, plīsusi kravas automašīnas riepa, bojā gājuši divi citu negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu vadītāji.

Salīdzinot šā gada deviņus mēnešus ar pagājušā gada tādu pašu periodu, par neatbilstošu kravas automašīnu protektoru dziļumu šogad sastādīti par deviņiem administratīvā pārkāpuma protokoliem vairāk. Ja pērn tie bija 149, tad šogad tie jau ir 158 administratīvā pārkāpuma protokoli.

Lai nodrošinātu ceļu satiksmes drošību, kā arī nepieļautu ceļu satiksmes negadījumos cietušo personu skaita palielināšanos un novērstu negadījumus, kuru iemesls ir neatbilstošs kravas automobiļu tehniskais stāvoklis, nedēļas garumā ceļu policija pievērsīs pastiprinātu uzmanību kravas automašīnu tehniskajam stāvoklim, jo īpaši riepu protektoru dziļuma kontrolei, rīkojot masveida pārbaudes no šā gada 3.-8.oktobrim.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss nosaka, ka par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram ir nepietiekams normatīvajos aktos noteiktais riepu protektora dziļums vai ir riepu bojājumi, kas apdraud satiksmes drošību – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecpadsmit līdz piecdesmit pieciem eiro, personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, — no piecdesmit pieciem līdz simt četrdesmit eiro, bet juridiskajai personai — no septiņdesmit līdz septiņsimt eiro.

Valsts policija aicina ikvienu transportlīdzekļa vadītāju būt atbildīgam un domāt par ceļu satiksmes drošību, pievēršot pastiprinātu uzmanību sava spēkrata tehniskajam stāvoklim un atbilstībai likumā noteiktajām normām.