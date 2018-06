Atslēgvārdi policijā | valsts policija | policijas darbs | operatīvais transports | trafarējums

Šorīt, 15.jūnijā, pēc deviņiem no rīta daļa ļaužu Kuršu laukumā snaikstīja kaklus, nesaprazdami, kas te notiek. Bija ieradusies Valsts policijas operatīvā automašīna nākotnes ietērpā – ar jauno trafarējumu, kas pietuvināts lielai daļai Eirpoas valstu policijas auto vizuālajam tēlam, ir košāks un pamanāmāks arī naktīs.

Valsts policija sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju izveidojusi jaunu policijas trafarējuma vizuālo identitāti. Pirmie jau 11.jūnijā to varēja skatīt rīdzinieki, bet šodien šis košais auto ceļo pa Kurzemi.

Jauno dizainu izstrādājuši Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, veidojot policijas transportlīdzekļus mūsdienīgus, ar spilgtu eleganci, ietvertu pagātni un iekodētu latvisko identitāti.

Latvijas Mākslas akadēmijas studenti gandrīz gadu strādājuši pie Valsts policijas uzdevuma – izveidot jaunu trafarējuma dizainu policijas operatīvajam transportam, kas būtu mūsdienīgs, redzams, funkcionāls un tajā pašā laikā arī latvisko identitāti saglabājošs.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja priekšnieks Gints Ešenvalds uzskata, ka jaunais trafarējums noteikti būs pamanāmāks, nekā līdzšinējais pelēkais: “Jo ir atstarojošie elementi. Un tas būs ievērojams ieguvums preventīvajā policijas darbā. Jo satiksmes dalībnieki, redzot policijas transportu ceļu satiksmē, ir daudz uzmanīgāki, izvairās pārkāpt satiksmes noteikumus.”

Viena no jaunā trafarējuma svarīgākajām īpašībām ir tā redzamība mūsu klimatiskajos apstākļos, proti, policijas operatīvais transports ir labi pamanāms gan diennakts gaišajā laikā, gan apgrūtinātas redzamības apstākļos, arī tad, kad nav ieslēgtas bākugunis.

“Mašīnas ar jauno trafarējumu būs labāk pamanāmas nakts stundās, diennakts tumšajā laikā,” tā G.Ešenvalds: “Nav vairs pelēkais, ir jauns un košs dizains.”

Portāls jau informēja, ka Latvijas Mākslas akadēmijas studentu grupas kopumā izstrādājušas sešus interesantus un prasībām atbilstošus piedāvājumus, no kuriem policijas un akadēmijas ekspertu atzinību guva Latvijas Mākslas akadēmijas Funkcionālā dizaina nodaļas studentes Megijas Jurevicas un Sallijas Štāles, doc. Maijas Rozenfeldes un prof. Ingūnas Eleres vadībā, veidotais dizains.

“Pagātnes spēks nākotnē!” – tā abas darba autores nosaukušas jauno policijas transportlīdzekļu vizuālo identitāti. Autores iedvesmojušās no mūsu likteņupes Daugavas plūduma: “Mums ir spēcīgas saknes, ko pierāda daudzi pagātnes notikumi. Tie ne tikai nes mūsu vārdu pasaulē, bet arī ceļ tautas pašapziņu, vairojot ticību saviem spēkiem. Paturot to prātā, mēs būsim vienoti, nesalaužami un turpināsim virzīt sevi uz priekšu. Veidojot jauno dizainu, attēlojām likteņupes Daugavas straumes ritmus. Kustība un dinamika, kas izriet no upes steigas, simbolizē virzību uz priekšu nākotnē.”

Kaut nevar noliegt, ka ar jauno trafarējumu mūsu valsts policija sper vēl vienu soli Eiropas virzienā, jo jaunais dizains stipri līdzinās vairāku Eiropas valstu policijas auto dizainam.

G.Ešenvalds uzskata: “Tas ir ļoti pozitīvi. Nav katram jādomā savs, ar ko atšķirties. Policijai jābūt vienotai. Un jāatceras, ka bieži vien mēs veicam arī kopīgas patruļas. Un tas ir pozitīvi, ka varam parādīt, ka, mainoties transporta krāsojumam, mainās arī pati policija. Jo pastāvēs, kas mainīsies.”

Jaunizstrādātajā dizainā pagātne, kas asociējas ar pelēko krāsu, saglabājas mašīnas dizainā kā viens no krāsu elementiem, kas mijas ar dzelteno un zilo krāsu, veidojot stilizētu Laimas slotiņas elementu – spēcīgu latviskās identitātes ģenētisko kodu.

Tieši košās krāsas un stilizētie Laimas slotiņas elementi ir tie, kas visvairāk patīk ļaudīm, sevišķi jaunajai paaudzei, portālam atzina uzrunātie. Puikas priecājās, ka mašīnas policijai nu būs krāšņākas.

Jauno trafarējumu operatīvajam transportam Valsts policija plāno ieviest pakāpeniski. Vispirms vizuālās identitātes maiņu piedzīvos operatīvais transports, kas saistīts ar ceļu satiksmes kontroli un patrulēšanas funkciju izpildi, bet pakāpeniski trīs gadu laikā tas tiks nomainīts visam transportam.

Kopš iepriekšējām vizuālajām pārmaiņām pagājuši 27 gadi. Šajā laikā attīstība notikusi visās jomās gan Latvijā, gan citviet Eiropā un pasaulē. Aizvien būtiskāku nozīmi policijas darbā ieņēmusi tās vizuālā identitāte – praktiski visur pasaulē policijas autotransports kļuvis daudz krāsaināks, spilgtāks un uzreiz pamanāms. Operatīvajam transportam jābūt redzamam gan gaišā dienā, gan arī tumsā. Tas ir drošības jautājums.