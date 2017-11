Valsts svētku laikā paredzēti satiksmes ierobežojumi

Atslēgvārdi satiksmes ierobežojumi | 18. novembris | sabiedriskais transports

Sestdien, 18. novembrī pulksten 17 pie koncertzāles “Lielais dzintars” norisināsies Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 99. gadadienas koncerts ar svētku salūtu.

Kā portālu informēja Kultūras pārvaldes sabiedrisko attiecību vadītāja Dita Dzene gatavojoties svētku norisei, pilsētā ir paredzēti satiksmes ierobežojumi.

No 16. novembra pulksten 16:00 līdz 18. novembra pulksten 20:00 ir aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Kūrmājas prospekta – Hika ielas – Peldu ielas – Zvejnieku alejas krustojumā.

17. novembrī no pulksten 07:00 līdz 19. novembra pulksten 06:00 slēgts autostāvlaukums pie koncertzāles “Lielais dzintars” (Jūras iela 16 un 18) un aizliegta transportlīdzekļu iebraukšana Baložu un Dzirnavu ielā.

Savukārt 18. novembrī no pulksten 16:45 līdz 18:15 tiks slēgts tramvaja tilts un slēgta satiksme Jūras ielas posmā no Graudu ielas līdz apļveida krustojumam un Radio ielā no apļveida krustojuma līdz promenādei.

18. novembrī no pulksten 17:00 līdz 17:40 tiks ierobežota satiksme uz Kūrmājas prospekta posmā no pieminekļa bojā gājušajiem jūrniekiem un zvejniekiem līdz Graudu ielai.

Neskatoties uz satiksmes ierobežojumiem, sabiedriskā transporta maršruts netiks mainīts. Apmeklētājiem tiks nodrošināti arī papildus tramvaja reisi no un uz pasākumu. Pasākuma apmeklētāji aicināti uz pasākumu ierasties ar sabiedrisko transportu, kas 18. novembrī ir bez maksas.

Automašīnu īpašnieki aicināti savas automašīnas nenovietot stāvlaukumā pie koncertzāles “Lielais dzintars” (Jūras ielā 16 un 18). Pasākuma rīkotāji patur tiesības atstātās automašīnas evakuēt uz maksas stāvvietu.

Liepājas Kultūras pārvalde atgādina, ka pasākuma norises vietā aizliegts ienest sprādzienbīstamus priekšmetus un pirotehniku, asus priekšmetus, šaujamieročus un citas bīstamas lietas. Pasākuma teritorijā sabiedrisko kārtību uzraudzīs Liepājas Pašvaldības policija.

Tostarp svētku rīkotāji aicina liepājniekus un Liepājas pilsētas viesus ievērot īpašu piesardzību uguņošanas laikā. Tāpat atgādinām, ka, ja vēja ātrums pārsniegs deviņus metrus sekundē, uguņošana drošības apsvērumu dēļ var tikt atcelta.