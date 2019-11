Valsts svētku laikā paredzēti satiksmes ierobežojumi

Atslēgvārdi valsts svētki | satiksmes ierobežojumi | satiksme

Pirmdien, 18.novembrī, no pulksten 17 pie koncertzāles “Lielais dzintars” norisināsies Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas 101. gadadienas koncerts un svētku uguņošana. Gatavojoties svētku norisei, pilsētā tiks noteikti satiksmes ierobežojumi, informē Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes attīstības projektu vadītāja Daira Bērtule.

16.novembrī no pulksten 22 līdz 19.novembra pulksten 7 tiks slēgts auto stāvlaukums pie koncertzāles “Lielais dzintars”, tostarp aizliegta transportlīdzekļu iebraukšana Baložu ielā un Dzirnavu ielā posmā no Baložu ielas līdz Radio ielai.

18.novembrī no pulksten 16 līdz 19 tiks pilnībā slēgta satiksme Jūras ielas posmā no Tramvaja tilta līdz Graudu ielai, kā arī Radio ielā posmā no Dzirnavu ielas līdz J. Dubelšteina ielai. Tāpat tiks slēgts ceļa posms Liepājas Ostas promenādē no Friča Brīvzemnieka ielas līdz Radio ielai.

Koncerta apmeklētāji aicināti uz pasākumu doties ar sabiedrisko transportu, kas 18.novembrī būs bez maksas. Automašīnu īpašnieki ir lūgti savus transporta līdzekļus nenovietot stāvlaukumā pie koncertzāles “Lielais dzintars”. Pasākuma rīkotāji patur tiesības atstātās automašīnas evakuēt uz maksas stāvvietu.

Pasākuma norises vietā aizliegts ienest sprādzienbīstamus priekšmetus un pirotehniku, asus priekšmetus, šaujamieročus un citas bīstamas lietas. Pasākuma teritorijā sabiedrisko kārtību uzraudzīs Liepājas pašvaldības policija.

Svētku rīkotāji aicina liepājniekus un Liepājas pilsētas viesus ievērot īpašu piesardzību uguņošanas laikā. Ja vēja ātrums pārsniegs deviņus metrus sekundē, uguņošana drošības apsvērumu dēļ var tikt atcelta.

Kā ziņots iepriekš, Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, 18.novembrī pulksten 17 pie koncertzāles “Lielais dzintars” norisināsies īpašs svētku koncerts.

Liepājniekiem un pilsētas viesiem uzstāsies solisti Aija Vītoliņa, Ralfs Eilands un pavadošā grupa šādā sastāvā - Kristaps Vanadziņš (taustiņi), Kristians Kalva (trompete), Edgars Beļickis (saksofons), Mārcis Vasiļevskis (ğitāra), Denis Djakons (bass), Rūdolfs Dankfelds (bungas). Koncerta muzikālais producents Edgars Beļickis. Pasākumu vadīs aktieri Ērika Eglija un Gints Grāvelis.

Koncerta noslēgumā plānota svētku uguņošana.