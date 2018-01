Atslēgvārdi liepājas domes deputāti | alga

Liepājas domes deputāti var atteikties no mēnešalgas par darbu domes un komiteju sēdēs – šādu lēmumu 2017. gada nogalē pieņēma paši domnieki. Līdz šim gan neviens deputāts no algas vēl atteicies nav – "Kurzemes Vārds" uzzināja pašvaldībā.

Pieņemot lēmumu, par to vislielāko prieku izteica opozīcijas deputāti no partijas "Saskaņa". Piemēram, Ludmila Rjazanova cerot, ka "deputāti, kuri ieņem augstus amatus pašvaldības kapitālsabiedrībās, atteiksies no algas".

Taču iemesls, kā dēļ pieņemts šāds lēmums, "droši vien bija Linda, viņa iet dekrēta atvaļinājumā un atsakās no deputāta samaksas, viņai bija vajadzīgas tiesības no algas atteikties", skaidroja deputātes Lindas Matisones kolēģis deputāts Jānis Vilnītis. "Es varu runāt tikai par sevi – protams, es strādāju Speciālās ekonomiskās zonas valdē, domē un uzņēmumā "Liepājas papīrs", līdz ar to ienākumi ir lielāki nekā agrāk, un varētu, protams, atteikties. Tomēr mani ienākumi ir viens no svarīgiem ienākumu avotiem biedrībai "Liepājnieki" – tās darbība jau neapstājas. Ar janvāri biedrībā sāks strādāt algota darbiniece, gribam darbu aktivizēt, jo mums šī gada nogalē [Liepājas domē] ir lieli izaicinājumi, bet nenoliegšu, arī Saeimas vēlēšanas mums ir svarīgas."

L. Matisone "Kurzemes Vārdam" ir sacījusi, ka deputāta mandātu bērniņa piedzimšanas dēļ nenoliks un cer jau drīz atgriezties pie saviem pienākumiem pilsētas domē. Vaicāta par atteikšanos no atalgojuma, deputāte pavēstīja: "Tādu iespēju apsveru, jo plānoju izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu. Cik ilgi, vēl neesmu izlēmusi."

Jaunais domes lēmums dod iespēju deputātam turpināt pildīt savus pienākumus, nesaņemot par to atalgojumu, situācijā, kad nepieciešams saņemt valsts nodrošināto sociālo pabalstu vai bērna piedzimšanas gadījumā tā saukto māmiņu algu. Bērna piedzimšanas gadījumā deputātam ir iespēja mandātu uz laiku arī nolikt – "Kurzemes Vārds" saņēma skaidrojumu domē.