Var balsot par sociāliem projektiem

Līdz decembra beigām labdarības veikala "Otrā elpa" apmeklētāji var piedalīties balsošanā, lai izlemtu, kurš no trim Liepājas biedrību projektiem saņems trīs tūkstošus eiro.

Labdarības veikalā norisinās balsošana par "Otrās elpas" sociālo projektu ideju konkursa uzvarētāju, tajā piedalās Liepājas Diabēta biedrība, centrs "Marta" un bērnu un ģimeņu atbalsta biedrība "Miera osta". Par to informē veikala pārstāve Kristīna Guste. "Šis stipendiju konkurss īpašs ar to, ka, atšķirībā no iepriekšējiem "Otrās elpas" konkursiem, tika atlasīti kandidāti no Kurzemes un balsošana notiek tikai Liepājas veikalā. Tādējādi tiek veicināta sabiedrības līdzdalība vietējā līmenī."

Diabēta biedrības mērķis ir atjaunot tehnisko aprīkojumu un organizēt preventīvus un informatīvus pasākumus, pilnveidojot sabiedrības izpratni par slimību un par īpaša dzīvesveida būtību. Centrs "Marta" plāno atbalsta grupas nodrošināšanu no vardarbības cietušām sievietēm. Biedrības "Miera osta" projekts paredz nodarbību ciklu sociālā riska grupas māmiņām un viņu mazuļiem, lai veicinātu mātes un bērna emocionālo sasaisti. Balsot par kādu no projektiem var ikviens "Otrās elpas" pircējs vai ziedotājs.

Sešu gadu laikā, kopš "Otrā elpa" rīko stipendiju konkursus, finansiāli atbalstītas 20 organizācijas Kurzemē – Liepājā, Grobiņā, Skrundā, Aizputē, Sabilē, Saldus un Kandavas novadā un citviet. Kopējais līdzšinējo finansiālo ziedojumu apjoms ir bijis 20 tūkstoši eiro.