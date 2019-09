Atslēgvārdi karosta | industriālais mantojums | ekskursijas | ūdenstornis

Šajā nedēļas nogalē apmeklētājiem būs pieejami apskatei unikāli industriālā mantojuma objekti.

Industriālā mantojuma dienu ietvaros 28. un 29. septembrī apmeklētājiem būs atvērts Karostas ūdenstornis. Tornī notiks gida vadītas ekskursijas pulksten 12 un 14. Ekskursiju laikā būs iespējams iepazīties ar Karostas ūdenstorņa vēsturi, Liepājas ūdensapgādi, apskatīt senus ūdenssaimniecības eksponātus un foto izstādi par citiem Liepājas industriālā mantojuma objektiem.

Kā zināms, Karostas ūdenstornim bijusi svarīga loma Latvijas Brīvības cīņu notikumos. No torņa ticis signalizēts sabiedroto kuģiem, kas stāvēja reidā un sniedza nozīmīguatbalstu Liepājas aizstāvjiem. Ekskursija Karostas ūdenstornī būs bez maksas, portālu informēja Karostas glābšanas biedrības valdes priekšsēdētāja Monta Krafte.

Vēl sestdien un svētdien no pulksten 11 līdz 16 gids apmeklētājus gaidīs Redānā. Varēs apskatīt cara laika nocietinājumus, uzzināt par Redānā un Liepājas ziemeļdaļā notikušajām Brīvības cīņām, kas ir ļoti svarīgas Latvijas vēsturē, un apskatīt jūnijā Karostas festivāla laikā tapušos Liepājas un ārzemju mākslinieku darbus.

Svētdien, 29.septembrī, laikā no pulksten 9 līdz 13 Redānā notiks līdz šim nebijis pasākums - Liepājas radio amatieru pārraide no Redāna nocietinājuma, starptautiskā “World Castles Award” projekta ietvaros, vēsta M.Krafte. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar radio amatieru sportu, savukārt radio amatieru dalība starptautiskā projektā popularizē Redānu kā vēsturisku objektu un tūrisma apskates vietu mūsdienās.

Vēl nedēļas nogalē no pulksten 10 līdz 18 apmeklētājiem būs atvērts Karostas cietums. Gida vadītas ekskursijas sāksies katrā veselā stundā. Lai gan Karostas cietums šogad Liepājas restorānu nedēļā nepiedalās, sestdien un svētdien cietuma bufetē tiks pasniegti īpaši ēdieni – karbonāde “Aiz restēm” un cepta siļķe.

Septembrī Karostā, Atmodas bulvārī 8a, ir atvērta jauna bērnu izklaides un atpūtas vieta"Valzivs". Svētdien, 29. septembrī, no pulksten 11 līdz 15 bērnus gaidīs Kapteinis Fiko, bet vecāki varēs apskatīt telpas un iepazīties ar piedāvājumu.

Industriālā mantojuma dienu ietvaros mūspusē apmeklētājiem apskatei būs pieejams arī Aizputes ūdenstornis. Sestdien, 28.septembrī, tornis būs atvērts no pulksten 12 līdz 17 (ieejas maksas 1 eiro). Notiks alpīnisma pasākums – nolaišanās no 18 metru augstuma sadarbībā ar biedrību "AlpinSolutions". Lai nolaistos, darbosies dzīvās rindas princips. Nolaišanās no torņa par ziedojumiem: 5 eiro no cilvēka. Tornis būs atvērts apskatei arī svētdien.

Savukārt Cīravas kultūras dzirnavas būs atvērtas apmeklētājiem tikai svētdien no pulksten 10 līdz 18 (ieeja par ziedojumiem dzirnavu uzturēšanai).

Industriālā mantojuma nedēļas nogale norisināsies jau otru gadu, sniedzot iespēju aplūkot arī tādus objektus, kuri ikdienā apmeklētājiem nav pieejami, kā arī daudzu objektu saimnieki piedāvās dažādas aktivitātes. Kopumā būs iespēja apmeklēt vairāk nekā 40 objektus - bākas, dzirnavas, hidroelektrostacijas, ūdenstorņus un dzelzceļu objektus, kuri apvienoti jaunizveidotajā industriālā mantojuma maršrutā.

Ar dažādo aktivitāšu programmu var iepazīties mājas lapā industrialheritage.travel.