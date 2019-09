VDK dokumentu kartotēka papildināta ar ziņām par bijušajiem LPSR valsts drošības iestāžu vadītājiem

Atslēgvārdi čekas maisi | vdk

Bijušā LPSR Valsts drošības komitejas (VDK) dokumentu publicēšanas vietne "kgb.arhivi.lv" ir papildināta ar jauniem dokumentiem, publicējot biogrāfiskas ziņas par bijušajiem LPSR valsts drošības iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Nacionālajā arhīvā.

Līdztekus minētajiem materiāliem vietnē publicēti arī Latvijas Nacionālā arhīva dokumenti, no kuriem šīs ziņas iegūtas.

Saskaņā ar likumu "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" vietnē publicēta informācija un dokumenti par LPSR Valsts drošības iestāžu (Čekas) amatpersonām.

1940.gada jūnijā, pēc Latvijas okupācijas, no PSRS iebraukušie čekisti pārņēma savā kontrolē Latvijas Iekšlietu ministrijas Politiskās policijas pārvaldi, tādēļ laikā no 1940.gada jūnija līdz augustam Politiskās policijas pārvalde faktiski Latvijā sāka pildīt Čekas funkcijas.

1940.gada augusta beigās valsts pārvalde Latvijā tika reorganizēta pēc PSRS parauga un turpmāk, līdz pat 1991.gadam valsts institūciju nosaukumi, tai skaitā arī Valsts drošības iestāžu nosaukumi, Latvijā bija tādi pat kā citās PSRS republikās.

Laikā no 1940.gada līdz 1991. gadam LPSR valsts drošības iestādes vairākkārt reorganizētas un pārdēvētas. Arhīvā skaidroja, ka, lai lasītājam būtu vieglāk orientēties šajās reorganizācijās un nosaukumu maiņās, sniegts pārskats par Čekas oficiālajiem nosaukumiem un to vadītāju vārdiem Latvijā laikā no 1940.gada jūnija līdz 1991.gada augustam.

Aktualizētajā vietnes sadaļā atrodama informācija un dokumenti par LPSR valsts drošības iestāžu vadītājiem, kā arī viņu vietniekiem.

1980.gadu beigās - 1990.gadu sākumā no Latvijas tika izvesta lielākā daļa no LPSR VDK arhīva, tostarp arī LPSR valsts drošības iestāžu darbinieku personas lietas, kā arī LPSR VDK darbinieku kartotēka. Tādēļ informāciju par bijušajām LPSR valsts drošības iestāžu amatpersonām nākas meklēt citos dokumentos.

Galvenais izziņas avots par LPSR valsts drošības iestāžu darbiniekiem ir LKP personu lietas, jeb tā dēvētās nomenklatūras lietas.

Parasti tajās ir atrodamas attiecīgā LPSR valsts drošības iestāžu darbinieka anketas, autobiogrāfijas, raksturojumi, izziņas par ieņemtajiem amatiem, lēmumi par iecelšanām amatos un tamlīdzīgi dokumenti.

Arhīvā skaidroja, ka diemžēl LKP amatpersonu lietas no informācijas satura viedokļa bieži vien ir nepilnīgas. Piemēram, ja attiecīgais cilvēks pēc darba Latvijā ir ticis pārcelts darbā uz kādu citu PSRS republiku, tad LKP personas lietā nav dokumentu par viņa darbu un ieņemtajiem amatiem ārpus Latvijas. Tāpat arī LKP personas lietās parasti nav dokumentu par attiecīgā cilvēka nāves laiku.

Arhīvā nav arī visu LKP un valsts drošības iestāžu darbinieku personas lietu. Ir daudz tādu LKP un LPSR valsts drošības iestāžu darbinieku, par kuriem trūkst LKP personas lietu.

Sevišķi tas sakāms par 1980.gadu LPSR VDK priekšsēdētāja pirmajiem vietniekiem, par kuriem Latvijas Nacionālajā arhīvā ir tikai atsevišķi dokumenti.

Šādos gadījumos, kad arhīva rīcībā nav attiecīgās amatpersonas lietas, vietnē tiek publicēti tie dokumenti, no kuriem iespējams iegūt vismaz kaut kādu informāciju par šiem cilvēkiem.

Šādā gadījumā tiek publicēta ne tikai tā dokumenta lapa, kur attiecīgais cilvēks ir pieminēts, bet arī attiecīgā dokumenta (parasti tas ir sēdes protokols) pirmā lapa, no kuras redzams gan tas, kāda LKP institūcija ir pieņēmusi lēmumu, gan arī šīs sēdes norises laiks un dalībnieki.

Vēl viens izziņas avots par LPSR valsts drošības iestāžu amatpersonām ir lietas par viņu uzņemšanu LKP, kā arī par šo cilvēku darbību komjaunatnē (LĻKJS).

Tā kā arhīvā uzkrātais LKP, LĻKJS, kā arī citu LPSR institūciju dokumentu skaits ir milzīgs, joprojām turpinās VDK amatpersonu dokumentu apzināšanas process. Tādēļ sadaļā atrodamais LPSR valsts drošības iestāžu amatpersonu saraksts, kā arī publicēto dokumentu apjoms pakāpeniski tiks papildināts.