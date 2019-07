Veco soliņu ar jaunu neaizstāj

Atslēgvārdi soliņi | tramvaja līnija

Tramvaja pasažieri, kas pārvietojas centra virzienā no pieturvietas Rīgas un Esperanto ielas krustojumā, sūdzas, ka, transportu gaidot, vairs nav iespējas apsēsties, jo pazudis soliņš. Lai arī iedzīvotāji uzstāj, ka tāds būtu nepieciešams, Liepājas Komunālā pārvalde skaidro, ka tuvākajā laikā šajā pieturvietā cilvēkiem būs jāstāv kājās.

"Kurzemes Vārds" vakar pieturvietā aprunājās ar tur sastaptajiem tramvaja gaidītājiem. Gados jaunāki pilsētnieki, kā piemēram, Aigars un Niks, kuri ikdienā no šīs vietas mēro ceļu uz darbu, pat nebija pamanījuši, ka soliņš ir novākts. "Nav brīnums, ka nebiju ievērojis, jo tāpat uz tā nesēdēju. Man nav grūti pastāvēt kājās. Domāju, ka tas vairāk bija svarīgs gados vecākiem cilvēkiem," teica Niks. Savukārt Alfrēds, kurš itin bieži no šīs pieturvietas brauc uz Pētertirgu iepirkties, neslēpa sašutumu, ka nav iespējams apsēsties. "Man kā pensionāram tas ir būtiski, pārvietojos ar spieķi. Tramvaju kustība gan ir laba, bet vienalga dažkārt nākas pagaidīt ilgāk un tad jau rodas vēlme piesēst," sacīja Alfrēds.

Komunālās pārvaldes Teritoriju uzturēšanas un labiekārtošanas daļas vadītājs Juris Muskats laikrakstam pastāstīja: "Soliņš tramvaja pieturvietā Rīgas un Esperanto ielas krustojumā novākts pirms vairākām nedēļām. Saprotu cilvēku neapmierinātību, taču tajā pašā laikā jāņem vērā, ka tas tur bijis jau no padomju laikiem un savu laiku bija nokalpojis – sapelējis. Tāpat soliņš bija pārāk tuvu tramvaja sliedēm, tādējādi padarot šo vietu bīstamu, pasažieriem gan iekāpjot, gan izkāpjot no sabiedriskā transporta. Kurš uzņemsies atbildību, ja kāds, piemēram, ziemas laikā paslīdēs un pakļūs zem tramvaja?" Tāpat J. Muskats uzsvēra, ka šajā vietā neesot iespējams izbūvēt pietiekami lielu platformu, lai tur izvietotu jaunu soliņu. "Protams, būtu labi, ja tur būtu ne tikai vieta, kur apsēsties, bet arī paviljons, taču tādā gadījumā, izbūvējot lielāku platformu, tas traucētu gājējiem pārvietoties pa ietvi. Pilsētā ir daudz tādu vietu, kur sabiedriskā transporta pieturvietās nav ne soliņa, ne paviljona. Tas ir tikai tādēļ, ka gluži vienkārši daudzas ietves nav pietiekami plašas, lai to varētu izdarīt," sacīja J. Muskats. Ja būtu atbilstošs projekts un atzinums, ka tas ir droši, tad vēl varētu to izvērtēt. Tāpat viņš atzina, ka šobrīd šo jautājumu nebūtu racionāli izskatīt, jo tagad tas tik un tā būšot jārisina kompleksi. "Iespējams, visās tramvaja pieturvietās būs jāveic izmaiņas, pirms pilsētā parādīsies zemās grīdas tramvaji," pauda Komunālās pārvaldes pārstāvis.