Veic siltumtīklos cirkulējošā tehniskā ūdens iekrāsošanu

Atslēgvārdi liepājas enerģija | ūdens iekrāsošana | ūdens | siltumtīkli

“Liepājas enerģija” ceturtdien, 6.jūnijā, ir veikusi pilsētas siltumtīklos esošā siltumnesēja jeb tehniskā ūdens iekrāsošanu ar fluoriscējošu krāsvielu, kas ūdenim piešķir zaļgandzeltenu nokrāsu. Krāsvielas pievienošana nepieciešama, lai operatīvi konstatētu tehniskā ūdens noplūdes siltumtīklos, kā arī, lai atrastu ēkās esošos bojātos karstā ūdens sildītājus, tādējādi uzlabojot klientiem sniegto pakalpojumu, informē uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Ģirne.

Regulāra ūdens iekrāsošana ir viens no efektīvākajiem un operatīvākajiem veidiem, kā siltumapgādes sistēmā atklāt bojājumus. Ja kāds no karstā ūdens sildītājiem ir bojāts, tehniskais ūdens no tā iekļūst karstā ūdens padeves sistēmā un iekrāso pa ūdenskrānu tekošo ūdeni zaļgandzeltenā krāsā. Bojājumu gadījumā iekrāsojas tikai karstais ūdens, aukstā ūdens krāsa nemainās. Siltumtīklu ūdens noplūdes vietu meklēšana, pievienojot siltumnesējā fluorescējošu krāsvielu, neietekmē siltumenerģijas padevi.

Krāsviela spīd speciālā apgaismojumā, bet ne tumsā. Ūdenim pievienotā krāsviela nav kaitīga iedzīvotāju veselībai vai apkārtējai videi, tāpat zaļganais ūdens nevar sabojāt sadzīves priekšmetus. Tehniskā ūdens iekrāsošanu ar fluoriscējošu pārtikas krāsvielu “Liepājas enerģija” veic divas reizes gadā, kad ūdens palicis blāvi zaļš.

Gadījumā, ja karstā ūdens apgādes sistēmā parādās fluorescējoši zaļš ūdens vai, ja šādas krāsas ūdens noplūdes no siltumtīkliem novērojamas apkārtējā vidē, iedzīvotāji aicināti nekavējoties par to ziņot uzņēmumam “Liepājas enerģija”, zvanot pa tālruni 63488866 vai 29112732.