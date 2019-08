Vēlas rīkot pasaules mēroga grupu koncertus

Atslēgvārdi dmitrijs komarovs | koncerti | Attīstības komiteja

Liepājas domes Attīstības komitejā deputāti ceturtdien pieņēma konceptuālu lēmumu atbalstīt 13. septembrī notiekošo Krievijas grupas "Bi-2" koncertu stadionā "Daugava". Koncertu organizē kompānija "Your are events agency", kas turpmāk Liepājā iecerējusi rīkot vairākus lielus pasākumus, tostarp pasaules līmeņa grupu koncertus.

Kompānijas īpašnieks Dmitrijs Komarovs deputātiem pauda pārliecību, ka Liepājā ik vasaru varētu sarīkot trīs četrus lielus pasākumus. Pirmais solis, kas sperts šajā virzienā, ir stadiona "Daugava" zāliena aizsargseguma iegāde, kas jau notestēts "Prāta vētras" koncertā.

"Bi-2" koncerts būs pirmais lielais brīvdabas pasākums Liepājā, ko rīko "Your are events agency". Plānots, ka tas pulcēs 10 – 15 tūkstošus apmeklētāju. "Ar to mēs varam praktiski pierādīt, ka Liepājā vienā sezonā veiksmīgi var notiks divi lieli pasākumi," sacīja D. Komarovs. Jau šoruden kompānija sākšot plānot nākamās vasaras koncertus ar pasaules mēroga zvaigžņu piedalīšanos. Pašlaik notiekot pārrunas ar pieciem māksliniekiem. "Esmu apņēmības pilns un ceru, ka ar vienu vai diviem mums izdosies vienoties," viņš sacīja.

"Bi-2" koncerta kopējā tāme esot vairāki simti tūkstošu eiro. Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis "Kurzemes Vārdam" pastāstīja, ka kompānija pašvaldībai lūgusi šo koncertu atbalstīt, atvēlot 10 tūkstošus eiro stadiona nomai, apsardzei, pirmās palīdzības postenim, elektrības izmaksām utt.

Pagaidām viņš nevarēja pateikt, cik lielu summu pašvaldība būtu gatava atvēlēt, un norādīja, ka līdzekļi būs jāmeklē esošajos resursos.

Par vienu no šī koncerta ieguvumiem Liepājas mērs min to, ka pasākums notiks septembrī, laikā ārpus aktīvās tūrisma sezonas. Līdz ar to tas veicinās tūrisma pieplūdumu pilsētā arī nesezonā.

"Ja šis pasākums izdosies, tad kompānija sola piesaistīt Liepājai tādus māksliniekus, kuru honorāri maksā miljonus. Šādiem māksliniekiem līdzi brauc skatītāji no daudzām valstīm. Piemēram, uz grupas "Rammstein" koncertu Rīgā atbrauca skatītāji no visas Eiropas," skaidroja J. Vilnītis.