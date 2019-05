Atslēgvārdi eiropas parlaments | vēlēšanas | sistēmas kļūda | iecirkņi

Šodien iecirkņi atvērti no pulksten 9 līdz 12. Nobalsot iepriekš būs iespējams arī rīt no pulksten 10 līdz 16. Vēlēšanu dienā, 25. maijā, iecirkņi strādās no pulksten 7 līdz 20.

Liepājā vēlētāji, kuri šodien dodas balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās uz iecirkni, kurā viņi nav reģistrēti, spiesti vilties - sistēmas problēmu dēļ balsošanas nav iespējama. Šī problēma nav tikai Liepājā, bet gan visā Latvijā, skaidro vēlēšanu iecirkņu darbinieki.

Kāda portāla lasītāja ziņo, ka līdzīgi situācija bijusi jau vakar. Pensionāre, kurai esot veselības problēmas, vakar devusies balsot Liepājas Olimpiskā centrā, kas gan nav viņas iecirknis. Tur viņai paskaidrots, ka nobalsot nevarēs, jo nedarbojas datorsistēma. Pensionāre ir sašutusi, norādot, ka EP vēlēšanās tagad nolēmusi nepiedalīties vispār.

Vēlēšanu iecirkņa darbinieki saka, ka vakar problēmas bijušas īslaicīgas, taču šodien sistēma nedarbojas jau no paša rīta, un visticamāk, ķibeli līdz pulksten 12, kad noslēdzas iepriekšējā balsošana, ķibeli nenovērsīs.

Daudzi vecāka gadagājuma cilvēki Liepājas latviešu biedrības namā uz iespēju nobalsot gaidījuši gandrīz stundu, taču, saprotot, ka tas tomēr nebūs iespējams, dusmīgi devušies prom.

"Esmu šausmīgi dusmīga," saka pensionāre Līvija Kazeka, piebilstot, ka neviļus jāsāk domāt, ka tā ir provokācija, lai atturētu vēlētājus no balsošanas.

Arī viņa biedrības namā ilgu laiku pacietīgi gaidījusi, kad varēs nobalsot, taču velti. Tomēr atšķirībā no citiem, kuri vēlēšanām esot atmetuši ar roku, viņa mēģināšot nobalsot rīt.

"Protams, ka vēlētāji ir dusmīgi. Cilvēki šeit sēdēja un gaidīja veselu stundu. Ja tas ir iespējams, mēs iesakām vēlētājiem doties balsot uz savu iecirkni," saka 239. iecirkņa priekšsēdētāja Iveta Treimane.

"Problēma ir ar centralizēto datu apmaiņas programmu," apstiprina Liepājas Vēlēšanu komisijas Simona Petrovica. Viņa aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un tomēr doties uz savu iecirkni, ja tas nav pārāk tālu. "Mēs varam tikai cilvēciski just līdzi, bet šobrīd neko ietekmēt nevaram".

Centrālā Vēlēšanu komisija ziņo, ka iespējamais sistēmas traucējumu iemesls tiek apzināts, visdrīzāk tas saistīts ar naktī uzstādītajiem sistēmas atjaunojumiem.

Iecirkņu darba laiki

23. maijs

> vēlēšanu iecirkņos var nobalsot iepriekš no pulksten 9 līdz 12 (balsot iepriekš var savā vai citā vēlēšanu iecirknī).

24. maijs

> vēlēšanu iecirkņos var nobalsot iepriekš no pulksten 10 līdz 16 (balsot iepriekš var savā vai citā vēlēšanu iecirknī).

Ņem vērā!

> Balsojot citā iecirknī, būs jāuzgaida, kamēr iecirkņa komisija veiks iecirkņa maiņu un sazināsies ar jūsu iecirkni, lai pārliecinātos, ka neesat jau nobalsojis.

25. maijs

> Eiropas Parlamenta vēlēšanu diena!

> vēlēšanu iecirkņi atvērti no pulksten 7 līdz 20.

Iecirkņi Liepājā

Nr. 221 - Liepājas 3. pamatskola, Lazaretes iela 8;

Nr. 222 - Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs (iepriekš speciālā internātpamatskola) , Klaipēdas iela 94;

Nr. 223 - Liepājas domes sociālā dienesta bērnunams, Labraga iela 11

Nr. 224 - Liepājas Valsts tehnikums, Ventspils iela 51;

Nr. 225 - Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola, O. Kalpaka iela 96;

Nr. 226 - Liepājas 7. vidusskola, Celmu iela 6;

Nr. 227 - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola, Rīgas iela 50;

Nr. 228 - Liepājas reģionālā slimnīca, Slimnīcas iela 25;

Nr. 229 - Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Ausekļu iela 9;

Nr. 230 - J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola, Alejas iela 16;

Nr. 231 - Liepājas Universitāte, Lielā iela 14;

Nr. 232 - Liepājas latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6

Nr. 233 - Liepājas 8. vidusskola, Dunikas iela 9/11;

Nr. 234 - Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs (bērnudārzs "Cīrulītis"), Ezera iela 53/55;

Nr. 235 - Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Ganību iela 106;

Nr. 236 - Liepājas Ezerkrasta sākumskola, Lauku iela 54;

Nr. 237 - Liepājas 8. vidusskola, Dunikas iela 9/11;

Nr. 238 - Liepājas A. Puškina 2. vidusskola, Liedaga iela 5;

Nr. 239 - Liepājas latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6;

Nr. 240 - Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis", Dārza iela 42;

Nr. 959 - Liepājas Olimpiskais centrs, Brīvības iela 39.