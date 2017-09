Velobrauciena “Pilsētā bez auto” laikā gaidāmi satiksmes ierobežojumi

Atslēgvārdi velobrauciens | pilsētā bez auto | satiksmes ierobežojumi

Sestdien, 16.septembrī, tautas velobrauciena “Pilsētā bez auto” laikā Liepājā gaidāmi nelieli satiksmes ierobežojumi, portālam pastāstīja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Čabikina.

No pulksten 8.00 līdz pulksten 12.00 tiks slēgts autostāvlaukums Rožu ielā 6, bet no pulksten 10:00 līdz 11:30 tiks slēgta satiksme Rožu ielā posmā no Kuršu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai.

Jau ziņots, ka velobrauciens “Pilsēta bez auto” notiks 16. septembrī Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību veselīgam un aktīvam dzīvesveidam. Reģistrācija dalībai velobraucienā sāksies plkst. 10.00 pie Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas ēkas Rožu ielā 6. Starts velobraucienam tiks dots plkst. 11.00.

Brauciena maršruts būs aptuveni 13 km garš, un tas virzīsies pa Kuršu ielu, Siena ielu, Malkas ielu, Kungu ielu, Lielo ielu, Jauno ostmalu līdz Brīvības ielai. No Brīvības ielas brauciens turpināsies pa veloceļiem līdz pilsētas robežai, bet tālāk pa jaunizveidoto veloceļu no pilsētas robežas līdz atpūtas vietai “Kuršu vikingu apmetne” Grobiņā.