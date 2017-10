Vērtē "Lielā Jēkaba" pretendentus

Atslēgvārdi lielais jēkabs | konkurss

Jau augustā Kurzemes tūrisma asociācija nosaukusi apbalvojuma "Lielais Jēkabs" šā gada pretendentus, un šobrīd aktīvi rit to vērtēšana. Balvas ieguvēji tiks noskaidroti sešās nominācijās, un uz uzvaru tajās pretendē arī dažādi tūrisma pakalpojumu sniedzēji no Liepājas un tās reģioniem.

Kā pastāstīja Kurzemes tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Artis Gustovskis, "Lielais Jēkabs" vēl joprojām ir vienīgā reģionālā tūrisma kvalitātes balva Baltijā. "Kad sākām pasniegt šo balvu, mums bija tikai trīs nominācijas," skaidro A. Gustovskis. "Taču šobrīd, kā redzams, tās ir vairākas." Vērtēšanas laikā tiks meklēts Kurzemes dižākais daiļdārzs, eksponāta stāsts, maršruts māmiņām, adrenalīnu veicinošākā izklaides vieta, velosipēdistiem draudzīgākā naktsmītne, kā arī viesmīlīgākais ēdināšanas uzņēmums. "Viss, protams, tiek vērtēts tūrisma kontekstā," piebilst A. Gustovskis.

"Katrai nominācijai ir sava vērtēšanas komisija, par kuru atbild kāds no reģionālajiem tūrisma centriem," skaidro asociācijas vadītājs. Tie ir Kuldīga, Liepāja, Saldus, Talsi, Tukums un Ventspils. "Katrs no šiem centriem ir atbildīgs par nomināciju – ekspertu komisijas izveidi, kritēriju izstrādi," A. Gustovskis stāsta. Objektu vērtēšana notiks līdz pat novembra sākumam – komisija apmeklēs katru no tiem un noteiks to atbilstību kritērijiem. Savukārt apbalvošanas ceremonija notiks 24. novembrī.

UZZIŅAI

Apbalvojuma "Lielais Jēkabs" pretendenti no Liepājas un tuvējiem novadiem

Dižais Kurzemes daiļdārzs (vērtē Kuldīga):

/saimnieces Valijas Beluzas dārzs, "Eldorado", Pērkone;

/saimnieces Ingas Skrodes dārzs, "Kristapi", Nīca.

Dižais Kurzemes maršruts māmiņām (vērtē Tukums):

/rūķi un zvēri Aizputes novadā;

/Liepājas Jūrmalas parks.

Viesmīlīgākais ēdināšanas uzņēmums Kurzemē (vērtē Liepāja):

/restorāns "MO", Liepāja;

/kafejnīca "Ivetas ķēķis", Grobiņa.

Dižā Kurzemes adrenalīna deva (vērtē Saldus):

/piedzīvojumu parks "Tarzāns", Liepāja;

/elektrokartingu halle "Blueshock race", Liepāja.

Dižā velosipēdistiem draudzīgākā naktsmītne Kurzemē (vērtē Ventspils):

/Embūtes jauniešu mītne;

/atpūtas bāze "Ods", Grobiņas novads.

Dižais Kurzemes eksponātu stāsts (vērtē Talsi):

/dzintara pulkstenis un dzintara krelles, Liepāja;

/elektroauto "Oskars", Liepāja.