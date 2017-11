Videoieraksts skaidrību neievieš

Atslēgvārdi autobusu parks | autobusi | konflikts

Par gadījumu, kad no autobusa Liepājā rupji tika izsēdināta sieviete un viņas 12 gadus vecais dēls, Valsts policijā joprojām rit izmeklēšana. Tikmēr ar sabiedriskā transporta vadītāja dusmām saskāries arī kāds liepājnieku pāris.

Oktobra sākumā kāda pasažiere "Kurzemes Vārdam" pauda sašutumu par neadekvātu 6.A maršruta autobusa šofera rīcību. Viņa kopā ar dēlu vēlējās no slimnīcas aizbraukt līdz Biznesa centram to apskatīt vismaz no ārpuses, pa autobusa logu. Redzot, ka monitorā parādās vēl viena pietura, pasažiere nav sapratusi, kādēļ šoferis šajā vietā liek izkāpt. Tā kā viņa nereaģēja, šoferis vispirms sācis kliegt un lamāties, pēc tam abus izgrūdis no autobusa. Turklāt bērnu sagrābis arī aiz nesen operētās un vēl aizvien apsaitētās rokas. Sieviete par notikušo vērsusies ar iesniegumu Valsts policijā, pie tiesu medicīnas ekspertiem arī fiksējusi zilumus.

Vēlāk "Kurzemes Vārds" noskaidroja, ka nesaprašanās varētu būt radusies, jo labības kulšanas laikā un būvdarbu dēļ 6.A maršruta galapietura patlaban ir "Biznesa centrs", nevis "Kapsēdes iela", kā minēts monitorā.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde nedēļas laikā pēc jautājuma par lietas izmeklēšanas gaitu atbildi joprojām nav sniegusi. Kārtības sargu pārstāve Signe Šteinberga pagājušajā nedēļā norādīja, ka ir sazinājusies ar izmeklētājiem. Kolīdz viņi notikušo komentēs, "Kurzemes Vārds" atbildi saņemšot. Arī pārvadātājs atteicās notikušo komentēt, norādot, ka lietu izmeklē policija. Kad tā savu darbu būs pabeigusi, tad arī runāšot.

"Liepājas Sabiedriskā transporta" direktors Uldis Zupa stāsta, ka aģentūrā sieviete vērsusies aptuveni nedēļu pēc notikušā. Tātad pēc "Kurzemes Vārda" publikācijas, kurā iepriekšējais iestādes vadītājs Gints Lūsis skaidroja, ka šādos gadījumos jāvēršas pie viņiem, lai pēc apstākļu noskaidrošanas pašvaldības pasūtījuma izpildītājam – "Liepājas Autobusu parkam" – varētu aizrādīt par pārkāpumiem. Līgumā par to paredzētas arī soda sankcijas.

