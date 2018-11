Atslēgvārdi vides pārvalde | Ingrīda Sotņikova | pensija

"Mans darbs vides aizsardzības jomā 37 gadu garumā vedis cauri dažādiem laikiem un pārmaiņām. Darāmā bijis daudz, un gājis raibi," teica Liepājas Reģionālās vides pārvaldes direktore Ingrīda Sotņikova, kurai šodien pēdējā darba diena pirms došanās pensijā.

Liepājas Reģionālās vides pārvaldes direktore Ingrīda Sotņikova savā amatā nostrādājusi teju 11 gadus, taču, kā atzina viņa pati, tad kopumā ar vidi saistītus jautājumus esot risinājusi 37 gadus. Mainoties laikiem, notikušas dažāda veida reformas, no kurām nozīmīgākā esot izveidotā Vides aizsardzības komiteja, kas tolaik vēl bija pakļauta LPSR Augstākajai padomei. "Nākamā gada februārī svinēsim Liepājas Reģionālās vides pārvaldes 30. dzimšanas dienu, jo tieši 1989. gadā būtībā dzima šī valsts institūcija," atzina I. Sotņikova, piebilstot, ka strādāt šajā jomā viņa esot sākusi 1981. gadā. "Toreiz no ūdeņiem ņēmām paraugus un gādājām par to, lai, piemēram, upēs vai jūrā no dažādām ražotnēm nenonāk piesārņojums," pauda I. Sotņikova. Pirms savas darbības vides aizsardzības nozarē viņa ieguvusi ķīmiķes izglītību un strādājusi arī divos uzņēmumos – "Laumā" un Liepājas Linoleja rūpnīcā. Visspilgtāk I. Sotņikova atceras atmodas laiku: "Toreiz jau mūsu darbarīks bija rakstāmmašīna, un vēl tagad atmiņā palicis, cik grūti bija pāriet no krievu valodas uz latviešu." Kaut arī šodien I. Sotņikovai ir pēdējā darba diena Liepājas Reģionālās vides pārvaldes direktores amatā, arī pēc došanās pensijā viņa sola dot savu artavu dažādu projektu realizēšanā.

"Latvijas Vēstnesis" ziņo, ka ir izsludināts konkurss uz Liepājas Reģionālās vides pārvaldes direktora amatu. I. Sotņikova savam pēctecim novēl izturību un sapratni par vides piesārņojuma būtisko ietekmi uz cilvēku labsajūtu un veselību. Tāpat viņa uzsvēra, ka ļoti svarīga ir sadarbība ar citām valsts institūcijām, uzņēmējiem, kā arī plašsaziņas līdzekļiem.