"Vienalga jādzied!"

Kurzemes senioru Ziemassvētku ieskaņas koncerts Liepājas Latviešu biedrības nama lielajā zālē ir tradīcija, kas iepriecina gan daudzos dalībniekus, gan skatītājus. Dziesma uztur veselību un spraunu garu, apgalvo viena no dalībniecēm, Dzidra Spēlmane.

"Pa kalniem un pa lejām, visādi – kā jau gads," priecīgās svētku noskaņās, gatavojoties koncertam, uz jautājumu par aizvadāmo gadu atbild Liepājas Sarkanā Krusta vokālā ansambļa "Dzirkstele" dalībniece Dzidra Spēlmane. Ja viss būtu līdzeni, tad nebūtu interesanti. Bet jaunajā gadā viņa gan pati sev, gan visiem citiem vispirms novēl veselību. "Ja tā ir, tad viss pārējais agrāk vai vēlāk nokārtojas!" Un, lai veselību noturētu, ļoti labi noderot dziedāšana. "Elpošanas sistēmu uztur kārtībā un uztur arī spraunu garu. Vienalga, cik un kā, bet ir jādzied. Tas tiešām nāk par labu." Un laiku pa laikam ir ļoti labi, ja var uzkāpt uz lielākas skatuves. "Citādāk jau nav vērts mācīties dziesmas, ja nevaram uzstāties!"

"Darboties, jo bez darba nekas nebūs," tāds ir Grobiņas vīru ansambļa "Tev" dalībnieka Arnolda Pinkuļa vēlējums nākamajam gadam. "Vai nu dziedāt, vai dejot, vai adīt – vienalga ko, bet darboties!" Grobiņnieku ansamblis, kā vienmēr, šādos pasākumos izceļas, jo lielākoties senioru kolektīvos dzied un dejo dāmas vien. Nākamgad "Tev" piebiedrošoties vēl viens kungs, bet vispār jau rindas plašumā neejot. Arnolds dzied arī korī "Kursa", tāpēc zina teikt, ka arī koros vīru trūkst.

Viens no iemesliem, kāpēc vīri, jau būdami pensijas vecumā, neiesaistās mēģinājumos un koncertos, ir arī tas, ka "tie, kas vēl ir darbā, turas pie darba," saka grobiņnieks. "Negrib atlaist. Ja aizies, tad neviens vairs pēc tam nemeklēs... Un algas un pensijas mums ir tādas, kādas tās ir. Nesanāk pat minimums." Arī viņš pats domā par iespēju atkal piestrādāt. "Bet tad jau atkal nevarēs visur piedalīties, taču Dziesmu svētki nāk. Cik garš, tik plats." Kolektīvs esot tiešām labs, notiek dažādi pasākumi, arī ekskursijas. "Mums garlaicīgi nav."

"Mums jāsaka senioriem paldies par viņu dzīvesprieku un enerģiju, par to, ka viņiem nav bail kāpt uz šīs lielās skatuves," publiku pirms koncerta uzrunā tā rīkotāja, Liepājas Pensionāru biedrības vadītāja Astrīda Vērdiņa. "Aktīvi balstīsim un stutēsim viņus, jo tie ir mūsu vienaudži," aicina arī pastāvīgais Liepājas senioru pasākumu konferensjē Jānis Dreiblats.

Kurzemes zonas senioru Ziemassvētku ieskaņas sadziedāšanās ir jau stabila tradīcija. Šoreiz gan tālāku ciemiņu nav, jo ar katru gadu pieaug kolektīvu skaits Liepājā un apkārtējos novados, saka A. Vērdiņa. Uz Latviešu biedrības nama skatuves kāpa 14 vokālie ansambļi un piecas deju kopas no Liepājas, Grobiņas, Medzes, Aizputes, Priekules, Lieģiem, Dzērves, Vērgales, Nīcas. "Divus kolektīvus man nācās atbrīvot no piedalīšanās, jo tiem neiedeva transportu, un par to ļoti žēl," nosaka rīkotāja.