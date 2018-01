Vienu stundu skaitīs putnus

Atslēgvārdi ornitoloģijas biedrība | putni

No 26. līdz 28. janvārim Latvijas Ornitoloģijas biedrība rīko kārtējo akciju, kuras laikā jebkurš iedzīvotājs, kurš pazīst vai grib iepazīt putnus, aicināts saskaitīt, cik un kādu sugu putni uzturas dārzā vai pie barotavas.

Lai varētu akcijā piedalīties, jāizvēlas vieta dārzā, parkā vai kapsētā ar labu skatu, vislabāk – putnu barotavas vai barošanās vietas tuvumā. Putnus var vērot arī no iekštelpām. Tad vienā no šīm dienām jāatrod stunda pilnīgi brīva laika. Jāpieraksta katras novērotās sugas lielākais skaits, kas vienlaikus redzams vienā vietā, bet nav jāskaita kopā visi redzētie šīs sugas pārstāvji. Nav jāpieskaita arī tie putni, kas pārlido pāri vai palido garām, bet neapstājas dārzā vai pie barotavas. "Arī nulle ir rezultāts," norāda biedrībā. "Šīs nav sacensības, kurš novēros visvairāk putnu. Mērķis ir noskaidrot, cik putnu dzīvo mūsu dārzos ziemā."

Par novērotajiem putniem un to skaitu jāziņo portālā " Dabasdati.lv". Tie, kuri nelieto internetu, bet vēlas piedalīties akcijā, rezultātus var sūtīt pa pastu – LOB, Skolas ielā 3, Rīgā, LV-1010.

Vairāk informācijas par akciju var atrast Ornitoloģijas biedrības feisbuka lapā.