Liepājas Apstādījumu uzraudzības komisija, apkopojot divu sabiedrisko apspriešanu rezultātus, pieņēmusi lēmumus par koku likteni Liedaga un Brīvības ielās.

Par 63 koku likvidāciju Liedaga ielā, kur plānota slēgto tenisa kortu būvniecība un skolas ēkas pārbūve, iedzīvotāju domas dalījās. 11 apspriešanas dalībnieki to atbalstīja, četri atbalstīja daļēji, bet 14 ieceri noraidīja. "Diemžēl seši respondenti, kas noraidījuši koku ciršanas ieceri, nav pamatojuši savu viedokli," teikts Apstādījumu uzraudzības komisijas sēdes protokolā. "Pārējie ieceres neatbalstītāji norāda, ka tiks iznīcināta vēl viena zaļā zona, ka pilsētā ir maz koku, ka tie tiek pārāk daudz izcirsti, ka no kāpu zonas pilsētā tiks sapūstas smiltis, ka jāsaglabā dabiska vide, ka nav saskaņots izcērtamo un no jauna stādāmo koku skaits." Komisija skaidro, ka šis projekts paredz 12 jaunu koku iestādīšanu. Ieceres atbalstītāji savukārt norādījuši uz to, ka teritorija tiks sakārtota un sporta būves vajadzīgas visai sabiedrībai.

Rezultātā komisija lēmusi konceptuāli atbalstīt SIA "Nams" izstrādāto būvniecības projektu, kas paredz vairāk nekā sešu desmitu koku likvidēšanu.

Savukārt četras liepas Brīvības ielā turpinās augt. Jau rakstīts, ka sabiedriskā apspriešana tika rīkota saistībā ar plānoto automašīnu stāvvietas izbūvi Brīvības ielā 9. 70 no 125 viedokļa izteicējiem neatbalstīja liepu nozāģēšanu, 9 šo ieceri atbalstīja daļēji.

Tie liepājnieki, kas atbalsta ciršanu, norādījuši, ka koki ir novecojuši un bīstami, ka piegādes transports bloķē satiksmi un ka ēkā dzīvojošie iegūtu vairāk dienas gaismas. Turpretī neatbalstītāji atgādina, ka netālu jau atrodas liela stāvvieta un ka Brīvības ielā jau tā daudz koku izcirsts.

Tādēļ komisija pieņēmusi lēmumu neatbalstīt SIA "Ielu un ceļu projekti" izstrādāto būvprojektu.