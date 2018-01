Visvairāk grēkots ar apstāšanos un stāvēšanu neatļautās vietās

Atslēgvārdi pašvaldības policija | pārkāpumi | statistika

2017.gada laikā Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā saņemti 5875 izsaukumi (par 50 vairāk kā 2016.gadā), no kuriem 1011 ir bijuši no Valsts policijas, portālu informēja Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš.

Reģistrēti 11818 pārkāpumi (par 2898 pārkāpumiem mazāk kā 2016.gadā), īslaicīgās aizturēšanas telpās ievietotas 2548 personas (2016.gadā – 2628). Kopā reģistrēti un izskatīti 6712 iesniegumi, savukārt soda naudās iekasētā naudas summa sastāda 70195,65 eiro.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas visbiežāk reģistrēto pārkāpumu skaits - visvairāk pārkāpumu 2017.gadā konstatēti par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 3760 (par 254 pārkāpumiem mazāk kā 2016.gadā).

Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, tika konstatēti 3697 pārkāpumi (2016.gadā – 4413), kam seko 804 sastādītie administratīvā pārkāpuma protokoli par smēķēšanu neatļautās vietās (salīdzinoši ar 2016.gadu, par 583 pārkāpumiem mazāk).

Par dzīvesvietas nedeklarēšanu tika konstatēti 596 pārkāpumi (2016.gadā – 710). Savukārt, par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais, konstatēti 535 pārkāpumi (par 152 pārkāpumiem mazāk, salīdzinot ar 2016.gadu).

“Atsevišķi jāmin Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas 2017.gadā reģistrētā pārkāpumu statistika, kas saistīta ar alkohola un tabakas izstrādājumu apriti,” uzsver K.Vārpiņš: “Pērn tika apsekoti 36 veikali, lai pārbaudītu vai netiek tirgots alkohols un tabakas izstrādājumi nepilngadīgajām personām. Pārkāpumi tika konstatēti vienā tirdzniecības vietā.”

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Analītiskā nodaļa 2017.gadā par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu vai pārvietošanu sastādījusi 37 administratīvā pārkāpuma protokolus, savukārt, par nelegālā alkohola iegādāšanos sastādīti 66 administratīvā pārkāpuma protokoli. Par tabakas izstrādājumu bez LR akcīzes markas glabāšanu un pārvietošanu sastādīti 14 administratīvā pārkāpuma protokoli. Izņemti 145 litri kandžas, 37 litri šķaidītā spirta un 3859 cigaretes bez LR akcīzes markas.

K.Vārpiņš piebilst, ka Pašvaldības policijas darbinieki nodrošināja kārtību dažādos masu pasākumos - Liepājas pusmaratonā, Stinšu svētkos, jauniešiem paredzētos pasākumos, 4.maija un 9.maija pasākumos, Muzeju naktī, Tvīda braucienā, Pašvaldības vēlēšanu laikā, Līvas ciema svētkos, Jaunā gada sagaidīšanā, u.c. pasākumos.

Un uzsver: “2017.gada jūnijā Liepājas pilsētas Pašvaldības policijai tika uzticēts turpināt vadīt Baltijas jūras pilsētu savienības (Union of the Baltic Cities) Drošas pilsētas komisiju, nosakot to komisijas locekļu balsojumā. Pateicoties LPPP aktīvai darbībai komisijas vadībā, no 2017.gada komisija ir uzņemta arī Baltijas jūras valstu padomes (Council of the Baltic Sea States) drošības vadības grupā kā pilntiesīgs biedrs. Komisijas darbības ietvaros LPPP un Liepāja tiek pārstāvēta arī dažādos starptautiskos pasākumos un sanāksmēs, papildus iesaistoties arī Baltijas jūras pilsētu savienības starptautisku konferenču organizēšanā Baltijas jūras reģionā.”