Vītolu ielas kaimiņi nevar vienoties par gružu izvešanu

Sestdien lielgabarīta atkritumi no pagalma tikšot aizvesti, bet namu apsaimniekotāji vēl meklēs risinājumu, kā vispareizāk šo problēmu atrisināt.

"Vītolu ielas 30. namā dzīvoju trīs gadus, un šajā laikā mūsu pagalmā tā arī nav atrisināta problēma saistībā ar lielgabarīta atkritumu izvešanu. Jau kopš vasaras pagalmā pie atkritumu sētiņas veidojas aizvien lielāki gružu kalni, un liekas, ka apsaimniekotājus tas neinteresē," pastāstīja uz "Kurzemes Vārda" redakciju atnākusī liepājniece Natālija Chomelidze.

Par neizvestajiem lielgabarīta atkritumiem, kuri nu jau sniedzas teju blakus esošās atkritumi sētiņas augstumā, Natālija ziņojusi gan Pašvaldības policijai, gan savam namu apsaimniekotājam – "Namu servisam APSE".

"Policijā man teica, lai rakstu iesniegumu, bet no "APSES" neesmu saņēmusi nekādu atbildi, kad vecās mēbeles, santehniku un citus krāmus aizvāks. Es taču ikdienā strādāju, un man nav laika iet uz policiju rakstīt iesniegumu, kā arī nemitīgi vērsties pie apsaimniekotāja.

Solīja, ka atstātos gružus izvedīs reizi mēnesī, bet tas nenotiek – tie tur stāv trīs mēnešus," stāsta sašutusī sieviete.

Kad devāmies izpētīt situāciju, pagalmā sastapām arī citus kaimiņus, kas apstiprināja Natālijas teikto, proti, lielgabarīta atkritumi nav izvesti jau vairākus mēnešus un šī problēma netiekot risināta jau gadiem.

"Sadzīves atkritumus izved katru dienu, bet apkārt sētiņai saliktais paliek. Protams, ka skats ir nepatīkams un problēma jārisina," sacīja Leons.

SIA "Namu serviss APSE" projektu vadītāja Dace Ādolfa laikrakstam pastāstīja, ka par gružu izvešanu vienošanās esot panākta – piektdien uzņēmums "Vides pakalpojumu grupa" izvedīs sakrautos zaļos atkritumus, bet dienu vēlāk – lielgabarīta gružus.

"Problēmas risināšanu sarežģī tas, ka koplietojamais laukums un atkritumu sētiņa ir piecām daudzdzīvokļu ēkām, turklāt tām nav viena kopīga apsaimniekotāja, bet divi, proti, par K. Ūliha 35/37 un Vītolu 30 rūpējamies mēs, bet par pārējām trim – Elkoņu 5/9, Elkoņu 3 un Vītolu 22/26 – apsaimniekotāja Gunta Majevska, kura vienmēr meklē argumentus, lai nebūtu jāveic maksājumi par papildu apjoma atkritumu izvešanu.

Piemēram, šajā gadījumā G. Majevska uzskata, ka lielgabarīta atkritumi nāk no mūsu pārvaldībā esošajām mājām, bet ne no viņas namiem.

Viņa mums ziņojusi, ka tam esot pierādījumi, bet tie mums nav uzrādīti. Tagad gan vienošanos beidzot esam panākuši un tāpēc atkritumi tiks izvesti," sacīja D. Ādolfa.

Pēc atkritumu izvešanas izmaksas būs jāsadala uz visu piecu māju iedzīvotājiem, ar ko nav mierā apsaimniekotāja G. Majevska, uzskatot, ka tas nav taisnīgi.

"Pirms vairākiem gadiem, kad mūsu teritorijā gružus izveda uzņēmums "Eko Kurzeme", samaksas princips bija taisnīgāks – summa tika sadalīta uz piecām daļām jeb piecām mājām, nevis pēc iedzīvotāju skaita.

Tagad sanāk tā, ka manā pārziņā esošās mājas maksās vairāk, jo dzīvokļu un iedzīvotāju skaits ir lielāks," atzina G. Majevska.

No Vītolu ielas 22./26. ēkas videonovērošanas kameras varot redzēt arī iedzīvotājus, kuri lielgabarīta atkritumus iznes.

"Pati personīgi papētot kameras videoierakstu vairākas reizes, esmu redzējusi, kā no K. Ūliha ielas 35./37. nama trešā korpusa līdz atkritumu sētiņai tiek aiznesti dažādi liela izmēra atkritumi. Kāds gružo, bet maksā visi. Divi gadījumi bijuši, ka arī no mūsu mājām nesti atkritumi, taču pēc pārrunām iedzīvotāji paši tos aizveda projām. Esmu ziņojusi "Namu servisam APSE" par gadījumiem, ka no viņu pārvaldītajām ēkām cilvēki grēko, taču viņiem esot nepieciešami pierādījumi. Ceru, ka turpmāk arī otrs apsaimniekotājs ieskatīsies kameras videoierakstos un pārliecināsies, kurš tad noteikumus neievēro un kam par lielgabarīta atkritumu izvešanu vajadzētu maksāt," pastāsta G. Majevska, piebilstot, ka pie atkritumu sētiņas būšot izvietoti brīdinājumi par soda sankcijām, kas tiks piemērotas, ja lielgabarīta atkritumi atkal tur tiks izmesti.