Vīzai – minūtes, robežai – stundas. Uz Sanktpēterburgu un Ļeņingradas apgabalu var ceļot ar bez maksas iegūstamu vīzu

Kopš 1.oktobra Latvijas iedzīvotājiem iespējams ceļot uz Sanktpēterburgu un uz Ļeņingradas apgabalu, izmantojot bez maksas iegūstamu elektronisko vīzu, bet jau iepriekš šādu vīzu mūsu valsts pilsoņi varēja nokārtot braucieniem uz Kaļiņingradu un tās apgabalu.

Tieši tas, ka elektroniskā vīza ir bez maksas un nokārtojama dažās minūtēs, ir pamudinājusi šoruden jau ļoti daudzus liepājniekus doties tūrisma braucienos uz netālo Kaļiņingradu, atzīst tūrisma firmas "Mārītes" vadītājs Ainārs Caune, un viņš prognozē, ka arī braucieni uz Pēterburgu kļūs vēl pieprasītāki, jo jau iepriekš, kad par vīzu nācās maksāt vairākus desmitus eiro, tūrisma biroji organizēja ekskursijas uz šo skarbi romantisko ziemeļu pilsētu.

Kā tas darbojas? Potenciālajam Pēterburgas vai Kaļiņingradas apmeklētājam jāatver vietne electronic-visa.kdmid.ru, kur sīki un smalki aprakstīts, kā jārīkojas, lai vīzu iegūtu.

Soli pa solim jāaizpilda vīzas pieprasījuma pieteikums krievu vai angļu valodā, tam būs jāpievieno arī sava fotogrāfija. Pieteikuma anketa jāiesniedz ne agrāk par 20 dienām un ne vēlāk par 4 dienām pirms plānotās iebraukšanas Krievijā.

Četru kalendāro dienu laikā e-pastā tiek solīts vīzas apstiprinājums, taču Krievija vīzu var arī atteikt. Vīzas apstiprinājums jāizprintē. Tas būs jāparāda robežsargam, šķērsojot Krievijas robežu.

Elektroniskā vīza derīga 30 dienas, bet to izmantot drīkst astoņas diennaktis. Elektronisko vīzu izsniedz tūrisma un darījumu braucieniem, arī sadarbībai sportā, kultūrā un "zinātniski tehnisku" kontaktu veidošanai.

Jāņem vērā, ka ar elektronisko vīzu Krievijas robežu var šķērsot tikai noteiktos robežpunktos. Piemēram, elektroniskā vīza nederēs, ja uz Sanktpēterburgu brauc ar vilcienu.

Elektroniskā vīza derīga tikai tam noteiktajam apgabalam, kura apmeklēšanai tā izsniegta. Tāpēc no Pēterburgas nevarēs Latvijā atgriezties, piemēram, caur Pleskavu. Visiem, kuri brauc uz Krieviju ar elektronisko vīzu, nepieciešama arī medicīniskās apdrošināšanas polise.

Taču, robežu šķērsojot, jārēķinās, ka šis process aizņems vairākas stundas. Nesen uz Kaļiņingradu ekskursijā devās SIA "Liepājas enerģija" darbinieki.

"Paši vīzu nekārtojām – tūrisma birojā "Ap sauli" tikai iesniedzām pasi un fotogrāfiju. Uz robežas, katrā virzienā braucot, gan stāvējām divas – divarpus stundas.

Bet citādi nekādu šķēršļu nebija, viss kārtībā," atceras "Liepājas enerģijas" pārstāve Zane Ģirne.

Septembrī uz Kaļiņingradu devās arī Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas delegācija. Lai arī kāds pat aizmirsis izdrukāto elektronisko vīzu mājās, kādam fotogrāfija bijusi krāsaina, bet citam – melnbalta, tomēr pāri robežai tikuši visi – stāsta aculiecinieks Aigars Prūsis.

Delegācija robežu šķērsojusi Kuršu jomas robežpunktā. Apmēram stundu krievu robežsargi ar sunīti un lukturīšiem pārbaudījuši autobusu. Katram braucējam piešķirta speciāla migrācijas lapiņa, kuru nedrīkstēja pazaudēt. Atceļā tā robežsargiem bijusi jāatdod.

"Viesnīcā bija jāatdod pases, tās tikai vēlāk dabūjām atpakaļ. Tāda sajūta, ka viss tiek kontrolēts. Arī internetu iespējams lietot tikai reģistrēti." Pretstatā tam Lietuvas robežsargi braucējus aizturējuši tikai 15 – 20 minūtes.

Liepājnieki Kaļiņingradā satikuši vēl citas latviešu grupas – tas apliecina, ka interese tūristiem ir liela. To teic arī firmas "Mārītes" vadītājs A. Caune:

"Jau trīs nedēļas pēc kārtas pa trim autobusiem braucam. Tomēr iepriekš tā vīzu klapata daudzus ir atturējusi braukt. Tagad tas ir vienkārši."

Taču, pēc "Mārīšu" pieredzes, uz robežas ir rindas, un nekad nevar zināt, cik ātri paveiksies pārbraukšana pāri. Reiz liepājnieki dirnējuši pie robežpunkta pat astoņas stundas. A. Caune spriež – bezmaksas vīzu dēļ tagad rindas uz robežas ir garākas, arī tāpēc ilgāka šķērsošana.

"Viena daļa braucēju vēlas redzēt vietas, kurās bijuši padomju laikā un nav tās sen apmeklējuši. Turklāt Kaļiņingrada nav tālu. Ilgus gadus tā bijusi kā nogriezta, tagad pavērusies iespēja to apskatīt, un daudzi to vēlas izmantot – varbūt meklē to eksotiku, kuru veido vecais padomiskais stils ar jauno kapitālistisko pilsētu, interesants kolorīts."