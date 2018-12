Vizināšanos uz tramvaja sakabes uzskata par izklaidi

Atslēgvārdi liepājas tramvajs | vizinšānās uz sakabes | bērni | drošība

Liepājnieki novērojuši, ka pēdējā laikā atkal aktualizējusies jau sena problēma - bērni vizinās uz tramvaja sakabes. Nereti to nākas novērot tieši uz M.Ķempes ielas, kur tramvaja sliedes ir nodalītas no ceļa braucamās daļas. Tam pievienojušās arī citas problēmas - bērni iemanījušies atvērt tramvaja durvis un pa tām izlēkt.

Paši bērni procesu izbauda, uzskatot to par izklaidi, taču vecāki no malas par to šausminās, saprotot, ka ne vien pārgalvīgie piedzīvojumu meklētāji riskē ar savu drošību, bet arī iedrošina savus vienaudžus rīkoties līdzīgi. "To noteikti vajadzētu izmantot kā piemēru tam, kā nevajadzētu rīkoties! Šis varētu būt atgādinājums tam, ka īpaši tagad, kad skolēniem sācies brīvlaiks, vecākiem būtu jāvelta uzmanība drošības jautājumu pārrunāšanai ar savām atvasēm," ir pārliecināti vecāki.

Arī "Liepājas tramvajs" pārstāvji atzīst, ka bērnu pārgalvīgā rīcība ir liela problēma un rada papildu stresu tramvaja vadītājiem.

Tramvaja vadītāja Daina Korotkova pastāstīja, ka no vadītāja kabīnes spoguļos tramvaja aizmugure nav redzama, tādēļ informāciju par vizināšanos uz sakabes visbiežāk saņem no braucošajiem pasažieriem, kas to pamanījuši, skatoties pa aizmugures logu.

Tā kā tramvajs ir satiksmes dalībnieks, ne vienmēr var tūlīt uzsākt bremzēšanu un apstāties. Saprotot, ka ir pamanīti, bērni mēģina no sakabes nolēkt un aizbēgt, taču pastāv liels risks, ka skolēni var neveiksmīgi krist un sevi savainot, kā arī nokrist uz ielas braucamās daļas vai paralēlajām tramvaju sliedēm.

"Visbīstamākā situācija var veidoties tad, ja bērni aizķeras aiz apģērba un nevar atbrīvoties. Tas nozīmē, ka bērns tiks vilkts pa tramvaja sliedēm, līdz tas apstāsies. Kādas traumas var šādā situācijā iegūt, pat bail iedomāties!" saka D.Korotkova.

"Vislielākā nelaime slēpjas tajā, ka mēs šādu situāciju varam arī nepamanīt. Vēl bērni iemanījušies atvērt braucoša tramvaja vagona durvis un izlēkt pa tām, izvairoties no kontrolieriem vai vienkārši izklaidējoties. Arī šajā situācijā pastāv iespēja krist, bet var būt arī trakākas sekas, ja apģērbs palicis ievērts tramvaja durvīs. Bērni nesaprot, ka tramvaja bremzēšanas ceļš, īpaši ziemas uz rudens laika apstākļos ir salīdzinoši garš. Mēs jau esam piefiksējuši tos bērnus, kas šādi izklaidējas, pastiprināti viņus uzmanām, ir izdevies arī kādu no viņiem nodot policijai, bet pārsvarā viņiem izdodas aizbēgt."

"Liepājas tramvajs" atgādina, ka ir jāsaprot, ka tramvaja vadītāji nespēj vienlaicīgi piedalīties satiksmē un nodarboties ar bērnu audzināšanu. "Atkārtoti aicinām skolās un īpaši ģimenēs runāt par drošību - bērnu vecākiem ir jāskaidro, kā var beigties vizināšanās uz sakabes vai mēģinājums izlēkt no vēl braucoša tramvaja vagona."