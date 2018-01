Ziemas ceļos laižas ar “plikām” riepām

Atslēgvārdi valsts policija | reidi | ziemas riepas | protektors

Šonedēļ Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas amatpersonas pievēra pastiprinātu uzmanību riepu protektora dziļumam, rīkojot profilaktiskos reidus uz ielām un ceļiem.

Kā portālam pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks Mareks Vītols, 17.janvārī vien reida laikā Kurzemē tika pārbaudīti riepu protektoru dziļumi 620 transportlīdzekļiem, no kuriem Liepājas pusē pārbaudīti bija 256 transportlīdzekļi.

25 transportlīdzekļiem Liepājas pusē konstatētas neatbilstošas riepas un to protektoru dziļums, par ko arī noformēti administratīvo pārkāpumu protokoli.

Kopumā divu dienu laikā - 17.un 18.janvārī - Kurzemē tika pārbaudīti 1560 transportlīdzekļi ar masu līdz 3,5 tonnām. Liepājā tika pārbaudīti 787 transportlīdzekļi.

Šo divu dienu laikā Kurzemē noformēti 105 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem 56 - Liepājas pusē.

Dažos gadījumos protektors riepām, ar kādām bija aprīkoti spēkrati, patiesi liek aizrauties elpai – pat nepilns milimetrs... Kaut pēc noteikumiem ziemas riepām, lai ar tām varētu piedalīties satiksmē, protektora dziļums nedrīkst būt mazāks par 4 milimetriem.

“No minētajām pārbaudēm varam secināt, ka daļa transportlīdzekļu vadītāji joprojām vieglprātīgi izturas pret nepieciešamību sekot līdzi sava transportlīdzekļa riepu stāvoklim uzskatot, ka viņu vadīšanas prasmes spēj kompensēt šo trūkumu,” atzīst Mareks Vītols.

“Iespējams, iemesls ir arī materiālais stāvoklis, taču šai nu nevajadzētu būt tai lietai, uz ko vajadzētu taupīt,” viņš ir pārliecināts: “Sods par šāda veida pārkāpumu ir sākot ar brīdinājumu un 15 līdz 55 eiro. Par braukšanu bez ziemas riepām – 30 eiro. Kārtējo reizi jāatgādina ka remonta izdevumi, kas radušies ceļu satiksmes negadījumu rezultātā, kam viens no faktoriem, visdrīzāk, būs riepu stāvoklis, būs lielāki, nekā budžeta līmeņa riepu iegāde.”

Viņš atgādina, ka arī apdrošināšanas kompānijas pievērš lielu uzmanību ceļu satiksmes negadījumos iesaistīto transportlīdzekļu riepu stāvoklim, kā rezultātā par remontu var nākties maksāt pašam.

“Iespējams, daļa sabiedrības uzskata, ka Valsts policija, fiksējot ceļu satiksmes negadījuma apstākļus, norādīs tikai uz riepām neatbilstoša ātruma izvēli. Tāpat ir uzskats, ka netiks ņemts vērā tas, ka ceļš vai iela nav bijusi laicīgi notīrīta vai nokaisīta ar pretslīdēšanas līdzekļiem,” turpina M.Vītols.

Un uzsver: “Taču vēlamies atgādināt, ka, izejot no mājas un sēžoties savā transportlīdzeklī, mēs redzam, kādi ir laika apstākļi un ceļa segums, tāpēc varam arī paredzēt to, ka būs ilgāks laiks jāpavada ceļā. Tāpēc labāk ceļā doties laicīgi, nevis pēc tam censties sasteigt.”

Viņš skaidro, ka Valsts policija, redzot, ka ceļu stāvoklis ir neapmierinošs vai braukšana pa to ir bīstama, nekavējoties par to informē ceļu uzturētāju: “Tālākās darbības un laiks, kādā ceļš tiek notīrīts, ir atkarīgs no ceļu uzturētāja un normatīvajiem aktiem.”

UZZIŅAI:

2017.gadā visā Kurzemē par to, ka transportlīdzeklis nav aprīkots ar riepām, kas paredzētas ziemas apstākļiem, vai riepas protektora dziļums nav atbilstošs noformēti 128 administratīvā pārkāpuma protokoli.

No tiem 58 - Liepājas apkalpojamajā teritorijā.

2017.gada janvārī Kurzemē par šāda veida pārkāpumiem noformēts ap pusotra desmita administratīvā pārkāpuma protokolu.

2017.gada janvārī Kurzemē reģistrēti 16 ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem, kā arī viens negadījums - ar bojā gājušo.