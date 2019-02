Ziemas festivāla laikā būs satiksmes ierobežojumi

Atslēgvārdi ziemas festivāls | juliannas pagalms | kultūra | satiksmes ierobežojumi

Sestdien, 9. februārī, no pulksten 11 līdz 18 Juliannas pagalmā un apkārtējā teritorijā ar plašu kultūras un aktivitāšu programmu notiks Ziemas festivāls. Lai nodrošinātu pasākuma veiksmīgu norisi, tiks noteikti satiksmes ierobežojumi, informē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Čabikina.

No 8. februāra pulksten 6 līdz 9. februāra pusnaktij satiksmei tiks slēgtas vairākas ielas virzienā uz Tirdzniecības kanālu: Kuģinieku iela (sākot no Jūrnieku ielas krustojuma), F. Brīvzemnieka iela (sākot no Vēžu ielas krustojuma) un Dzirnavu iela (sākot no Stūrmaņu ielas krustojuma).

Pasākuma norises dienā, 9. februārī, no pulksten 6 līdz pusnaktij satiksmei tiks slēgts promenādes posms no Radio ielas līdz Kuģinieku ielai.

Jau ziņots, ka 9. februārī Liepājā notiks jauni tematiski svētki – Ziemas festivāls. Festivālā krāšņus priekšnesumus sniegs mūziķi Iveta Baumane un Roberts Pētersons, kā arī grupas “Flame & The Rolltones” un “Neon Saturdays”. Apmeklētājus priecēs mājražotāju tirgus un amatnieku nometne, svētku noskaņu veidos dažādas ielu mākslas performances, tiks izspēlēti dažādi konkursi un loterijas. Mazos pasākuma apmeklētājus izklaidēs radošās darbnīcas bērniem. Pasākumā būs arī publiskā slidotava, orientēšanās, svētku zupas gatavošana un degustācija, kā arī daudzas citas aktivitātes.

Pasākuma programma aplūkojama pašvaldības mājaslapā: https://www.liepaja.lv/ziemas-festivals/.