Ziemas prieki jābauda, cik jaudas

Atslēgvārdi sniegs | ziema | ziemas prieki

Tikai dažas dienas ar sniegu, mazliet vairāk ar salu, turklāt Liepāju populārais laika ziņu ziņotājs Toms Bricis apbalvojis ar komplimentu, ka šī pašlaik ir sniegiem bagātākā pilsēta Latvijā – sega veselu vienpadsmit centimetru biezumā. Ziemas prieki ir tik ekskluzīvi, ka sociālie tīkli viens divi piebiruši ar fotogrāfijām par to, kā balto gadalaiku bauda liepājnieki, un laikam jau nav aizmirsts neviens iespējamais prieciņu veids. Jau ceturtdien, pirmajā sniegotajā vakarā, kā uz burvja mājienu piesnigušajos trotuāros, kalniņos un parkos parādījās bērni ar kamaniņām un vecākiem – ragaviņu un dažādu šļūcekļu vilcējiem, vizinājās lieli un mazi. Mīkstais sniegs bija kā radīts pikotājiem, lai pēc stundām, gaidot tramvaju, iepikotu cits citu – to varēja vērot pie Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolas. Un kamdēļ gan pēc stundām tūdaļ steigties mājās, ja Raiņa parkā no kalniņa var šļūkt ar vienkāršu plēves gabalu vai, sliktākā gadījumā, ar skolas somu? Pasaules ķibeles var nākt un iet, bet bērnu dzīvespriekā, paldies Dievam, nekas nav mainījies!

Kāds jau tūdaļ no aizskapes izvilka arī slēpes un nekavējās jūrmalas kāpu kupenās atstāt savas pēdas. Tās savukārt noderēja citiem. Laiciņš brīnišķīgs, pie slēpēm nepieķipa ne sniegs, ne smiltis, piektdienas pievakarē priecājās kāds seniors, jau nesdams slēpes mājās, bet solīdams nākamajā dienā atkal doties sniegā. Sporta pārvalde gan vēl nav paspējusi parkos ievilkt slēpotāju trasi, lai gan tāda doma bijusi – atzina pārvaldes vadītājs Elans Strazdiņš. "Bet nākamai nedēļai jau rāda plusus…"

Kam nav ne kamaniņu, ne slēpju, ne slidu, tas taisīja eņģelīšus un sniegavīrus, putināja sniegu no apsnigušo priežu zariem. Un ja ne to, tad ar fotoaparātu vai bez tā baudīja ziemas gaisu un dabas skatus, reibstot no baltajām debesīm virs galvas un baltās zemes zem kājām.

Izdevība baudīt ziemu Liepājā un valstī būs vēl tikai līdz trešdienai, kad Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs prognozē snigšanu, bet tad sekošot vairāku dienu atkusnis ar lietu. Pēc tam? Tad jau redzēsim. Varbūt ziema atgriezīsies?