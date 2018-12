Zobārstniecības poliklīnika piedāvā jaunu pakalpojumu

Atslēgvārdi zobārstniecība | zobārsti | zobārstniecības poliklīnika | konsultācijas

Liepājas Zobārstniecības poliklīnika piedāvā jaunu, valsts apmaksātu pakalpojumu bērniem – zobārsta konsultācijas Liepājā, pirms bērnam tiek veikta zobu labošana vispārējā anestēzijā jeb narkozē Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūtā, kas ir vienīgā iestāde Latvijā, kur bērniem līdz astoņpadsmit gadiem šāds pakalpojums tiek sniegts par valsts līdzekļiem, vēsta SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

Zobārstniecības poliklīnikas vadītāja Natālija Kadeģe informē, ka pagaidām šādas konsultācijas notikts reizi mēnesī. Tās sniegs Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūta bērnu terapijas nodaļas zobārste Airisa Zīdere. Lai bērnu pierasktītu uz konsultāciju, ir jāzvana uz Zobārstniecības poliklīnikas reģistratūru pa tālruni 63427542 un jāpiesakās uz konsultāciju zobu labošanai vispārējā anestēzijā. Tuvākie datumi uz kuriem var pierakstīties ir 10.decembris un 14.janvāris. „Skatīsimies kāds būs pieprasījums pēc šāda pakalpojuma. Ja pieprasījums būs liels un apmeklētība būs laba, tad daktere ir gatava braukt uz Liepāju un sniegt konsultācijas arī divas reizes mēnesī,” norāda N. Kadeģe.

Zobārste Airisa Zīdere atzīst, ka Stomatoloģijas institūtā pie viņas ir vērsušies daudzi bērnu vecāki tieši no Liepājas un tās apkārtnes, arī Kuldīgas, Ventspils, Saldus un interesējušies par zobu labošanu bēniem vispārējā anestēzijā. „Lai bērns varētu saņemt šo pakalpojumu, vispirms ir nepieciešams konsultēties pie zobārsta, kurš novērtēs viņa mutes dobuma stāvokli, cik daudz ir labojamo zobiņu, vai šajā konkrētajā gadījumā tiešām ir nepieciešama vispārējā anestēzija, kā arī vajadzības gadījumā veiks rentgena uzņēmumus. Tāpat konsultācijā tiks sniegta informācija par to, kādus dokumentus nepieciešams sagatavot pirms procedūras,” skaidro A. Zīdere. „To visu varēs izdarīt tepat Liepājā un vecākiem kopā ar bērnu nevajadzēs braukt uz Rīgu tikai tāpēc, lai saņemtu konsultāciju. Savukārt, ierodoties institūtā, bērni jau būs sagatavojušies un uzreiz varēs saņemt ārstēšanu,” norāda A. Zīdere.

A.Zīdere stāsta, ka zobārstniecībā vispārējo anestēziju iesaka tad, ja bērnam ir garīgās attīstības traucējumi vai kādas citas veselības problēmas, kā arī bērniem, kuriem vienlaicīgi jālabo ļoti daudz bojātu zobu. Iesaka arī tādiem bērniem, kuri baidās un nesadarbojas ar zobārstu, bet viņu zobi ir kritiskā stāvoklī un tie ir jāārstē. „Šādiem bērniem viena seansa laikā mēs varam salabot visus zobus. Ir arī tādas situācijas, kad vecāki pieraksta gan māsu, gan brāli uz labošanu, lai vienā reizē zobus salabotu abiem bērniem. Pati procedūra aizņem aptuveni 30 - 40 minūtes. Kopā ar aizmidzināšanu un pamošanos varētu būt stunda - pusotra,” stāsta A. Zīdere. „Stomatoloģijas institūtā labot zobus vispārējā anestēzijā piesaka bērnus jau no divu, trīs, četru gadu vecuma. Ir gadījumi, kad bērnam no divdesmit piena zobiem astoņi līdz divpadsmit jau ir bojāti. Šādos gadījumos, visticamāk, zobārsta krēslā tos salabot neizdosies. It sevišķi tad, ja bērnu pirmo reizi pie zobārsta atved tad, kad viņam jau sāp,” norāda A.Zīdere.

„Paredzamais gaidīšanas laiks uz valsts apmaksātu zobu labošanu bērniem vispārējā anestēzijā ir apmēram 10 līdz 12 mēnešu. Taču ir pieejams arī maksas pakalpojums, par to tiek sniegta informācija konsultācijā. Viena būtiska lieta – bērniem ar īpašām vajadzībām valsts apmaksāta zobu labošana narkozē ir pieejama daudz ātrāk - viņi šo ārstēšanu var saņemt jau mēneša laikā,” skaidro A. Zīdere.

„Nevar uzskatīt, ka zobu labošana narkozē ir ikdienas rutīna. Katra narkoze ir zināms risks bērna veselībai, bet risks ir arī neārstēti, strutojoši zobi un bērna milzīgais stress, atrodoties zobārsta krēslā,” norāda A. Zīdere. „Pēc zobu labošanas mēs iesakām vecākiem bailīgos bērniņus vispirms aizvest pie zobu higiēnista, lai bērns pierod pie zobārsta apmeklējuma, jo nevar visu mūšu zobus labot vispārējā anestēzijā,” saka A. Zīdere. „Ir vecāki, kuri uzskata, ka piena zobi bērnam nav jālabo. Taču piena zobi ir ļoti svarīgi. Tie nodrošina pareizu žokļu kaulu un patstāvīga sakodiena attīstību. Piena zobu agrīns zaudējums veicina nepareizu skaņu veidošanos un kavē pareizu runas attīstību. Tie nodrošina gan vietas saglabāšanu jaunajiem kaula zobiem, gan sejas muskuļu attīstību,” skaidro A. Zīdere.