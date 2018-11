"Demokrātija ir pārprasta! Ir jābūt kādiem mehānismiem, kā panākt līgumu slēgšanu," par nepieciešamību intensīvāk risināt sasāpējušo Liepājas bērnu zobārstniecības jautājumu pārliecināta ir liepājniece Kristīne Dzelme (no labās). Arī Liepājas domes deputāte Ludmila Rjazanova aktīvi iesaistījusies problēmas risināšanā – viņasprāt, labākais veids, kā nodrošināt pieejamību, ir uzrunāt speciālistus no ārvalstīm. "Latviešu speciālisti brauc prom, tad tikai loģiski ir aicināt ārvalstniekus. Vai tad tikai melnstrādniekus tā var piesaistīt?" vaicā L. Rjazanova.

Vakar Liepājas pilsētas domē Slimību profilakses un kontroles centra galvenais speciālists zobārstnieciskās aprūpes jautājumos Andis Paeglītis tikās ar liepājniekiem, lai atkal runātu par Liepājā tik sasāpējušo jautājumu – bērnu zobārstniecību. Lai arī ieradušies bija tikai ducis cilvēku, viņi bija apņēmības pilni cīnīties par normālu zobārsta pieejamību bērniem – pat ja tas prasītu dramatiskus risinājumus.

A. Paeglītis klātesošos īsumā iepazīstināja ar ģimenes zobārstniecību modeli, kas, viņaprāt, šobrīd būtu loģiskākais risinājums. Proti, ģimene izvēlas savu zobārstu, kas par maksu ārstē pieaugušos un bez maksas pieņem bērnus, – tā ikvienai praksei tiktu nodrošināti ienākumi, tai pašā laikā bērniem uzlabotos speciālistu pieejamība. Tomēr šis risinājums problēmu nepadara mazāk smagu vienā mirklī un liepājniekiem vēl kādu laiku nāktos sadzīvot ar situāciju, ka Liepājas Zobārstniecības poliklīnikā bērnam rindā uz zobārstu jāgaida divi gadi.

Kā vienu no galvenajām problēmām A. Paeglītis uzsver tieši zobārstu trūkumu. "Visas zobārstniecības, kuras meklē zobārstus, esmu aicinājis janvārī vai februārī Rīgā tikties ar speciālistiem un to risināt. Bet, redziet, es negribētu, lai nonāk līdz tam, ka zobārsti ir jāpiespiež. Varbūt gan kādā brīdī valstij un pašvaldībai nāksies to darīt," speciālists pieļauj.

Vairāki liepājnieki ir kategoriski – kādam ir jāuzņemas atbildība par samilzušo problēmu. Un, ja citu variantu nav, tad tie zobārsti, kas šobrīd nav slēguši līgumus ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) un bērniem valsts apmaksātus pakalpojumus nesniedz, jāsauc pie atbildības.

"Es ceru, ka situācija šodien jums šķiet kaut mazliet cerīgāka," noslēgumā sacīja A. Paeglītis, solot organizēt tikšanos ar iedzīvotājiem jaunā gada sākumā. Līdz tam esot plānotas arī tikšanās ar Liepājas zobārstiem, jo strauji tuvojas lēmuma pieņemšanas brīdis – slēgt līgumu ar NVD par valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanu vai tomēr ne.

