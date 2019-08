Atslēgvārdi centrs Marta | juris dilba | vardarbība | valsts policija | sociālais dienests | bāriņtiesa

Biedrības "Centrs MARTA" Liepājas filiāle sadarbībā ar Valsts policiju, Liepājas pilsētas Pašvaldības policiju, Liepājas pilsētas domes Sociālo dienestu un Liepājas pilsētas Bāriņtiesu ir vienojušies pilotēt starpinstitucionālās sadarbības modeli, lai meklētu labākos risinājumus cīņā ar vardarbību ģimenē Liepājā. Pilotprojekts tiks uzsākts nākamnedēļ, 14. augustā, un ilgs vienu mēnesi.

Kāpēc meklējam labākos risinājumus cīņā ar vardarbību ģimenē? Pirmkārt, šobrīd mums ir pieejamas diezgan daudz iespējas, kā palīdzēt cietušajiem. Gan policijai ir tiesības veikt varmākas nošķiršanu, gan tiesai piemērot pagaidu aizsardzību cietušajam, kā arī valsts cietušajam apmaksā rehabilitācijas konsultācijas. Bet esam novērojuši, ka ļoti daudzi cietušie nenokļūt līdz palīdzības saņemšanai. Iztrūkstošais posms ir tieši šī sadarbība starp valsts un pašvaldības policiju un palīdzības spiedzējiem, kas ir, sociālais dienests, centrs "Marta".

Ja salīdzinām ciparus, tad vidēji gadā Valsts policijas Liepājas iecirknī ir apmēram 600 izsaukumu uz vardarbības ģimenē konfliktiem. Savukārt tie, kas saņem valsts apmaksātu palīdzību, ir tikai apmēram 100. Tātad ir liela daļa cietušo, kas nenonāk līdz palīdzības saņemšanai. Tas principā ir arī galvenais iemesls, kāpēc mēs mēģinām meklēt labākos veidus, kā nodrošināt informācijas nodošanu vardarbības ģimenē gadījumos cietušajiem.

Kā mēs zinām, ka palīdzība Liepājā ir nepieciešama? Valsts vai pašvaldības policijas izsaukums jau ir sauciens pēc palīdzības. Nenoliedzami, cilvēkiem, kas atrodas vardarbīgajās attiecībās, it īpaši cietušajiem, ir nepieciešama palīdzība. Protams, ir ļoti daudz objektīvu iemeslu, kādēļ bieži vien cietušie atsakās vērsties policijā vai sadarboties ar sociālo dienestu vai citām iestādēm. Tāds ir vardarbīgo attiecību raksturs, – cietušajiem ir ļoti zems pašvērtējums, liela kauna sajūta, vainas sajūta un viņiem ir ļoti grūti izdarīt pirmo soli un meklēt palīdzības iespējas.

Mūsu redzes lokā ir vairāk tieši emocionālās vardarbības gadījumu, bet jāņem vērā, ka bieži vien šīs vardarbības, ko piedzīvo sieviete, ir vairākas, un var pārklāties. Var būt izteikta emocionālā vardarbība, bet ik pa brīdim mēdz būt fiziskā aizskaršana, tāpat ekonomiskā vardarbība, kad varmāka izmanto savu pārāko finansiālo stāvokli, lai ietekmētu cietušo. Un, ja runājam par bērniem, tad, jā, bieži vien bērni, kļūstot par lieciniekiem vardarbībai starp pieaugušajiem, faktiski paši kļūst par vardarbības upuriem.

Veidojot pilotprojektu Liepājā, vadījāmies pēc citu Latvijas pilsētu pieredzes. Anketēšanas policijas izsaukumos un tālāk šo anketu nodošana sociālajam dienestam, pirms diviem gadiem aizsākās arī kā pilotprojekts Tukuma novadā, kas savukārt parādīja ļoti labus rezultātus. Gan attiecībā uz cietušo skaitu, kas saņēma palīdzību, gan arī uz šo lēmumu skaitu, ko policija pieņēma par varmākas nošķiršanu. Līdz ar to šie labie rezultāti ir devuši motivāciju iesākto turpināt. Un šogad mēs to īstenojam šeit, Liepājā.

Vai sajūtam atsaucību no iesaistītajām pusēm? Principā pilots notiek tikai un vienīgi pamatojoties uz to, ka visas atbildīgās iestādes, kas darbojas Liepājā, ir vienojušās par tā īstenošanu. Ir saprasts, ka

šis ir svarīgs solis virzienā, lai mēs varētu samazināt vardarbības gadījumu skaitu.

Un līdz šim apņemšanās no visu iesaistīto iestāžu puses ir vienlīdz aktīva. Ir vēlme iesaistīties un meklēt labākos risinājumus. Protams, tas ieviesīs zināmas izmaiņas un izaicinājums ikdienas darbā gan policijas darbiniekiem, gan sociālā dienesta darbiniekiem, arī centra "Marta" darbiniekiem. Bet pilotprojekta mērķis jau ir tas, kas mēs mēģinām un meklējam labākos veidus, identificējam problēmas un izaicinājumus. Saredzu, ka mēs, visi iesaistītie, kopīgi meklēsim, kā problēmas varam novērst un mainīsim kādas atsevišķas nianses ikdienas darbā.

Sajūta par vardarbības neesamu Liepājā ir mānīga. Par to liecina kaut vai apkopotā likumsargu statistiska. 600 izsaukumu gadā ir pietiekami liels skaitlis, lai šo problēmu Liepājā uztvertu nopietni. Jāņem vērā, ko jau mēs ļoti skaidri zinām, - lielākā daļa no vardarbībā cietušajām sievietēm nevēršas pēc palīdzības nekur. Līdz ar to komunikācija, diskusija vai informācija par vardarbību ģimenē, ka tā nav norma, ka iestādes meklē labākos risinājumus, kā labāk cīnīties ar to, īstenībā dod iedrošinājumu tām sievietēm, kuras varbūt līdz šim nav saņēmušās un nav vērsušās pēc palīdzības.

Kā rāda Tukuma novada pieredze, tieši

pateicoties īstenotajai sadarbībai, sociālā dienesta redzeslokā nonāca ļoti daudz to ģimeņu, kurām nav bijušas sociālas vai ekonomiskas problēmas, bet kurās tomēr ir šī vardarbība, kas varbūt ārēji izskatās, kā normālas ģimenes: vecākiem ir darbi, bērni iet skolā, iespējams, viņiem ir labas sekmes.

Un problēmas nekur nav nonākušas ārpus ģimenes mājām. Sadarbība ir mums ļāvusi ieraudzīt šīs ģimenes.

Ņemot vērā, ka šīs prakses citās pašvaldībās aizgājušas ļoti veiksmīgas, arī Liepājā šādu pilotprojekta praksi mēs gribētu turpināt.

Juris Dilba,

Centra "Marta" Liepājas filiāles vadītājs